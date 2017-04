Monteiro: Ha kell, segíteni fogok Norbinak

Tartja magát tavaly év végi elhatározásához, miszerint világbajnok akar lenni. A portugál Tiago Monteiro szerint minden esély megvan rá, hogy hondás csapattársával, Michelisz Norberttel küzd majd meg a végső győzelemért a WTCC-ben. Ugyanakkor elképzelhetőnek tartja azt is, hogy – ha szükség lesz rá – segítsék egymást a magyar pilótával. A portugál versenyzővel a Honda Hungaroringen tartott tesztjén beszélgettünk.

A 40 éves Tiago Monteiro minden rutinja ellenére olyan izgatottan várja a világbajnokságot, mint egy újonc. Különösen, hogy a sorozatbeli pletykák szerint Michelisszel ők ketten is az esélyesek között lehetnek idén a bajnoki címre. "Az új évad mindig izgalmas, különösen akkor, ha új összetételű csapattal, megújult erőviszonyok között kezdünk versenyezni. Idén sok minden változott a Hondánál és az egész mezőnyben is. Gyári szinten nincs már jelen a Citroën, de az erős autóik itt maradtak. Ugyanakkor nem hinném, hogy bárki is dominálni fog. A teszteredményeket látva azt mondom, hat-hét esélyes van a világbajnoki címre, a futamgyőzelmeken pedig még többen osztozhatunk."

Készen áll a győzelemre

Hogy miért lehet ez az év az övé, arra így válaszolt. "A WTCC-ben töltött éveim alatt mindig óriási nyomással kellett versenyeznem, legtöbbször a saját magammal szembeni elvárásaim tartottak vissza attól, hogy a maximumot hozzam. Szerencsés vagyok, hogy már régóta a Hondánál versenyezhetek. Sajnos nem volt mindig minden adott ahhoz, hogy a világbajnoki címért küzdjek. Volt, hogy egyszerűen nem voltam elég érett, mert nálam sokkal tapasztaltabb versenyzőkkel kellett harcolnom. De most készen állok, és a Honda is. Természetesen az, hogy a csapat így egyben van, és tudom: szinte minden csak rajtam múlik, megint nagy nyomást helyez a vállamra, de ez most inkább erőt fog adni, mintsem visszatartson."

Ha kell, segíteni fogja Micheliszt

A leendő ellenfelei között elsőként magyar csapattársát, Michelisz Norbertet említette.

Teljesen biztos vagyok benne, hogy keményen meg fogunk küzdeni egymással a futamgyőzelmekért és a világbajnoki címért is. A pályán kívül barátok vagyunk ugyan, de verseny közben ez nem számít, ott ellenfelekként harcolunk egymással. Azt viszont elképzelhetőnek tartom, hogy egy harmadik pilótával szemben összedolgozzunk. Ha mögötte leszek, és segítenem kell neki, meg fogom tenni, és tudom, hogy ő is megteszi, ha úgy alakul."

Ismeri Huff gyenge pontjait

A potenciális világbajnokok között látja a Volvókat, valamint a Sebastian Loeb Racingnél versenyző Tom Chiltont és Mehdi Bennanit, továbbá a német csapatra váltó Rob Huffot is. Utóbbival szemben ugyanakkor komoly fegyvertény lehet, hogy sokáig csapattársak voltak.

Sokat tudunk Huffyról, és ő is sokat tud rólunk. Nagyon erős ellenfél, még úgy is, hogy nincs már mögötte gyári támogatás. Az ereje az All-Inkl. Com Münnich Motorsportnál, a Citroënben ülve is megmarad. Ismerjük a versenyzési stílusát, tudjuk az erősségeit és a gyengeségeit is. Mert még Rob Huffnak is vannak gyenge pontjai, mint bárki másnak."

A túraautó-világbajnokság első versenyhétvégéje április 7. és 9. között lesz Marokkóban. Magyarországra május 12-én érkezik a mezőny.