A legnagyobbak mellől hozott el vb-pontot a magyar reménység

Óriási magyar sikerrel zárult az évadnyitó hétvége a ralikrossz-világbajnokságon. Lukács Kornél, az GG RX Team Hungary pilótája megszerezte a sportág első magyar pontjait a barcelonai hétvégén. A futamokon olyan nagyágyúkkal kellett megküzdenie, mint Ken Block, Petter Solberg, Mattias Ekstrom és Sebastian Loeb. A Tatáról indult fiatal versenyző magabiztosan állt helyt a legnagyobbak között, és az Origónak azt is elmondta, melyik ellenfelétől kért aláírást az autogramosztáson.

Lukács Kornél ötévesen már motorozott, közben mindenhová elkísérte autóversenyző édesapját. "Apukám hegyi versenyzésben volt magyar bajnok, aztán terepralizott. Neki köszönhetem, hogy megszerettem az autózást. 2006-ban, 15 évesen ki is próbálhattam, milyen a kormány mögött ülni. Ralival kezdtem, ahol a junior világbajnokságig jutottam. 2015-ben kaptam egy lehetőséget Mózer Attilától, a rutinos ralikrossz versenyzőtől, hogy kipróbáljam ezt a szakágat, és itt is ragadtam" - emlékszik vissza a kezdetekre a 25 éves versenyző.

Nyughatatlan személyiséghez pörgős verseny

Hamar kiderült, hogy a ralikrossz sokkal közelebb áll Csucsuhoz, mint a rali, így nem kellett sokat gondolkodnia azon, hol próbál szerencsét. A ralikrossz lendületes, gyors, pörgős versenyei igazán passzoltak a habitusához, ezért nem is próbálgatták tovább a különböző szakosztályokat. "Szeretem, ha pörögnek körülöttem az események, nem nagyon bírok sokáig egy helyben ülni. Nem véletlen, hogy a ralikrosszban találtam meg igazán önmagam. A rali egy hosszútávú versenyzés, ahol az elején általában tartalékolni kell, jobban be kell osztani az energiát. A ralikrossz rövidebb távú, négy-öt kör a futam, ennek köszönhetően kifejezetten robbanékony. Ha a futásból vennék példát, akkor a ralit a maratonhoz, a ralikrosszt pedig a 100 méteres síkfutáshoz hasonlítanám. Ráadásul látványos is, a nézők stadionszerűen belátják az egész pályát, nincs üresjárat, folyamatosan történik valami" - mesél lelkesen szenvedélyéről az Origónak.

Európa-bajnokság után jött a vb

Tavaly már az Eb-n versenyzett, de a várt sikerek elmaradtak. "Sok műszaki problémánk volt, emiatt inkább csak részeredményt tudok kiemelni: Belgiumban negyedik helyezett lettem. Idén szerettem volna javítani, ehhez kerestem segítséget, amikor teljesen véletlenül találkoztam Stefano Favaróval egy kávézóban.Éreztem, hogy beszélnem kell vele. Elmondtam neki, mit szeretnék, hogy idén is az Eb lenne a célom, mire ő azt válaszolta: álmodjunk nagyot és menjünk neki a világbajnokságnak."

Lukács Kornél, vagy ahogyan a sportágban mindenki hívja és ismeri, "Csucsu" és Favaro terveiből valóság lett, köszönhetően a WRC-ből ismert legenda, Gigi Galli közbenjárásának. Az olasz pilótával együttműködésben a GG RX Team Hungary teljes szezont fut idén a ralikrossz vb-n. A csapat és a háttér összeállt, ezután már csak a felkészülés következett. Kornél hetente nyolcszor edz, ebből három crossfit, kettő futás vagy biciklizés, és van még két reflex- és egyensúlyedzése. A fizikai felkészülés mellett a mentális tréningre is nagy hangsúlyt fektetnek, kéthetente sportpszichológussal dolgozik azért, hogy a versenyeken tökéletes legyen a koncentrációja és maximális a teljesítménye.

Új autó, új vezetési stílus

A világbajnokságnak a tavalyi Ford helyett idén egy kétliteres, turbómotoros, 600 lóerős Kia Rio RX-szel vágott neki Csucsu. A váltás nem volt könnyű, az új autó más vezetési stílust igényel. "A korábbiakhoz képest vissza kellett fognom magam. A Forddal sokkal inkább bele kellett esnem a kanyarokba, a Kia pedig elég rövid tengelytávú, sokkal türelmesebben kellett bánnom vele a kanyarbejáratokban."

A fiatal magyar versenyző annak ellenére kihozta a legtöbbet az autóból, hogy a szezonkezdet előtt csak keveset tudta tesztelni. 80 kilométert mentem összesen az autóval, ez nem számít sem soknak, sem kevésnek. A ralikrosszban nehéz a tesztelést megoldani ugyanazon a pályán, ahol a verseny lesz. Így menet közben is folyamatosan felmerülnek újabb és újabb beállítások, amiket kipróbálunk."

Kedves versenytárs, adnál egy autogramot?

A WRX első hétvégéjén, Spanyolországban Lukács Kornél a Supercar kategóriában olyan rutinos versenyzőkkel csatázott, mint Ken Block, Sebastian Loeb, Matties Ekstrom és Petter Solberg. A legemlékezetesebb pillanatot azonban mégsem valamelyik futamon élte át a magyar tehetség. "El sem hittem, hogy eljutottam erre a szintre. Ezek a pilóták a példaképeim, és most egymás ellen versenyezhettünk. Amikor a kötelező autogramosztásra kellett mennünk, Solberg volt az első, én meg leültem mellé. Beszélgetni kezdett velem, de félbeszakítottam a mondatát és kértem tőle egy aláírást.

'De nagy marha vagy' - válaszolta nevetve, majd aláírta az autogramkártyáját és nekem adta."

A neves versenytársak között Lukács Kornél összesítésben 16. helyen végzett és egy pontot szerzett. Ez Magyarország első világbajnoki pontja rallikrosszban. A következő fordulóban, Portugáliában ismét legalább a pontszerzés a célja, emellett szeretne bejutni az elődöntőbe is.

Lukács Kornél rajtja 2016-ban a Szlovákiaringen, a Ford Focus RX-szel: