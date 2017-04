A sorozat, amiben Michelisz idén világbajnok lehet

Az idei lehet minden idők legizgalmasabb évada a WTCC 13 éves történetében. Nemcsak azért, mert egy magyar versenyző, Michelisz Norbert is esélyes a világbajnoki címre, hanem azért is, mert előfordulhat, hogy ez lesz az utolsó évad, amikor a sorozatot világbajnokságként rendezik meg. Az évadnyitó marokkói hétvége előtt összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a túraautó-világbajnoksággal kapcsolatban.

Hogyan kezdődött?

Az FIA először 1987-ben próbálkozott túraautó-világbajnokság szervezésével - nem sok sikerrel. Először négy Európán kívüli helyszínt emeltek be a versenynaptárba, de a kísérlet csúnya véget ért: a BMW-ket és a Ford Sierrákat kizárták, az Alfa Romeo pedig nem utazott el a tengerentúli helyszínekre. Az újabb kísérletre 1993-ig kellett várni, akkor túraautó-világkupaként rajtolt el a sorozat, és évente egy-egy versenyt tartottak. A nehezen összeszedett lendület hamar elfogyott: 1996-ban már olyan kevés volt a jelentkező, hogy lefújták az egészet. A sorozatos kudarcok után nem volt túl nagy tolongás a túraautók nemzetközi versenyeztetéséért, aztán 2001-ben az FIA támogatásával lealább az az Európa-bajnokságot újraindították Európai Szuper Túraautó-bajnokság néven. Egy évvel később pedig már egy teljesen új sorozatot láthattak a nézők, ez volt az "FIA Európai Túraautó-bajnokság", ami Super2000-es szabályrendszer alapján működött. A népes mezőnynek és az izgalmas küzdelmeknek köszönhetően hamar népszerű lett, annyira, hogy az Eurosport élőben kezdte közvetíteni a futamokat. A gyári érdeklődés is egyre nőtt, így ezúttal sikeres volt a váltás az Eb-ről világbajnokságra, és 2005-ben már elindulhatott a WTCC.

Alex Zanardi, a korábbi Forma-1-es pilóta lábamputációja után futamgyőztes lett a WTCC első, 2005-ös évadában Oschersleben Forrás: MEXSPORT/MEXSPORT/Fernando Robles

A sorozat szlogenje "Real cars, real racing" (Valódi autók, valódi verseny) arra utal, hogy a bajnokságban a gyártók az utcai szériákból átalakított autókat versenyeztetnek, tehát nem épített prototípusok küzdenek.A szervezők célja a kezdetektől fogva az volt, hogy a nézők is közel kerülhessenek a mezőnyhöz, ezért például a WTCC versenyhelyszínein paddock jeggyel bárki bemehet a boxok mögé.

A WTCC 2005-ös mexikói futamának mezőnye, akkor még Alfa Romeók is versenyeztek Forrás: MEXSPORT/Fernando Boubet

A WTCC szabályai többször is változtak. A kezdeti Super2000-es rendszer szívó 2.0-es benzines motorokat írt elő, amiket kizárólag négyajtós, négyüléses személyautóból átalakított versenygépekbe építhettek be a gyártók. 2006-ban a SEAT kitalálta, hogy dízel motorokkal is próbálkozna, meg is kapta ehhez az engedélyt, így 2007-től 2 literes turbó dízel SEAT Leonokat is láthattunk a mezőnyben. Nem sokáig voltak életképesek, pláne úgy, hogy 2011-ben megjelentek az 1.6 turbós benzinmotorok, a dízel SEAT-ok pedig nem tudták tartani a lépést a modernebb benzines autókkal, így 2012-ben ki is vezették ezt a kategóriát. 2014-ben érkezett meg a még most is érvényben lévő TC1-es szabályrendszer, a TC2 névre keresztelt régi 1.6-os turbóktól 2014 végén végleg el is köszöntek.

A SEAT León turbó dízelei nem sokáig voltak versenyképesek Forrás: MEXSPORT/MEXSPORT/Fernando Robles

Milyen autók versenyeznek most?

A TC1 rövidítés azt jelzi, hogy az autókban csakis 1.6 literes, soros négyhengeres turbó, nagyjából 400 lóerős motorok használhatók, a kerekeknek 18 colosnak kell lenniük. Erősebbek, fejlettebbek a sorozatban korábban futó TC2-es és TC2T-s autóknál. A TC1 bevezetésének köszönhetően az autók nemcsak gyorsabbak és látványosabbak lettek, hanem az előállításuk és az üzemeltetésük is többe kerül - ez pedig könnyen a bajnokság vesztét okozhatja.

Michelisz Norbert 2017-es WTCC-s Honda Civicje Forrás: Origo

Miért lehet minden korábbinál izgalmasabb ez a szezon?

Elsősorban azért, mert rég nem voltak annyira kiegyenlítettek az erőviszonyok, mint idén. Nincs egyetlen domináns autó és versenyző sem. Nagyjából 6-7 pilótának van szinte egyforma esélye a végső győzelemre. Három különböző márka, a Honda, a Volvo és az idén már gyári támogatás nélkül, privát csapatoknál futó Citroënek küzdhetnek a bajnoki címért. Igaz, a csapatok és a versenyzők valós teljesítménye csak az idény rajtja után derül ki. A szezon előtti hivatalos teszt csupán ingatag kiindulási pontot jelent, hiszen nem mindenki terítette ki a kártyáit márciusban Monzában. Az eddigi eredményeket látva azonban szinte biztosra vehető, hogy az All-Inkl.Com Münnich Motorsporthoz igazolt Robert Huff és az egyik Citroën lesz az egyik résztvevője a világbajnoki címért folyó küzdelemnek.

A Polestaros Volvók is könnyen az élmezőnybe kerülhetnek idén Forrás: DPPI/Jorge Cunha

Kik a világbajnoki cím esélyesei?

A gyári Hondát vezető Michelisz Norbert és a portugál Tiago Monteiro. Az Origónak korábban mindketten azt nyilatkozták, hogy felkészültek az egymás elleni küzdelemre. De nemcsak egymással lesz dolguk, hanem a már említett privát Citroëneket vezető Mehdi Bennanival és Tom Chiltonnal is (mindketten a Sébastien Loeb Racing versenyzői), valamint az All-Inkl.Com Münnich Motorsportos Rob Huffal, aki ugyancsak egy francia autót hajt idén. Rajtuk kívül még nagyot villanthat a Polestar Cyan Racing Volvóját vezető Néstor Girolami, Nicky Catsburg és Thed Björk is. A Honda és a Volvo is keményen végigdolgozta a telet, sokat várnak a fejlesztésektől. A Citroënek pedig gyári háttér nélkül is bivalyerősek lesznek.

Miért van veszélyben a sorozat?

A TC1-es szabályrendszert 2014-ben vezették be, majd az átmeneti év után, 2015-től már csak ilyen autók versenyezhettek. Az FIA és az Eurosport Events a módosítással a sorozatba beszálló Citroënnek akart kedvezni, a gyártó azonban idén már nem költ WTCC-s fejlesztésekre, a tavalyi autóit privát csapatoknak adta el. Gyári szinten már csak a Honda és a Volvo fektet be a vb-be, és nekik is egyre kevésbé éri meg. Különösen úgy, hogy a párhuzamosan futó túraautó-sorozat, a TCR sokkal nagyobb lehetőségeket kínál. Ott ugyanis kifejezetten tiltott a gyári jelenlét, kötöttebbek a szabályok pont azért, hogy ne szaladjanak el a fejlesztésekkel a gyártók. Az elkészült versenyautók üzemeltetésével nem kell bajlódniuk, hanem privát csapatoknak adják el, tehát keresnek is rajta. Ilyen körülmények között pedig nem csoda, hogy mindenki szívesebben áldoz a TCR-re még úgy is, hogy az nem az FIA által elismert sorozat, "csak" egy bajnokság.A pletykák szerint mindezek miatt az FIA nem akar már tovább bajlódni a WTCC-vel, főleg úgy, hogy idén is csak nagy nehezen jött össze az induláshoz szükséges 16 autó. Sokan biztosra veszik, hogy jövőre már csak világkupaként marad életben a bajnokság.

Könnyen lehet, hogy az aranybányának tűnő TCR lesz a pénznyelő WTCC veszte Forrás: Sputnik/Alexandr Imedashvily

Milyen magyar vonatkozásai vannak a világbajnokságnak?

Michelisz Norbert 2010 óta versenyez a WTCC-ben. Első idényében a Zengő-Dension Team pilótájaként indult egy SEAT Leónnal, és a szezon utolsó hétvégéjén megnyerte a második versenyt Makaóban. 2012-ben már BMW320 TC-vel lett bajnok a nem gyári versenyzők között. 2016-ban a gyári Hondához szerződött, idén pedig a világbajnoki esélyesek között emlegetik. Michelisz korábbi csapata, a Zengő Motorsport idén két Hondával indul, az egyiket a volt Forma-1-es pilóta, Olivier Panis fia, Aurelien Panis, a másikat Nagy Dániel vezeti.

Michelisz Norbert és a Zengő Motorsport tette népszerűvé itthon a WTCC-t Forrás: DPPI/Francois Flamand

Mikor indul a világbajnokság?

A WTCC első idei hétvégéje április 8-án és 9-én lesz Marokkóban. Szombaton az időmérőt, vasárnap a két futamot rendezik. Magyarországra május 12. és 14. között érkezik a mezőny.