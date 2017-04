Harmadik Eb-címére készül idén Kiss Norbert

A kétszeres kamion Európa-bajnok Kiss Norbert idén 24-es rajtszámmal versenyez a tankpool24 Mercedesével a kamion Eb-n. Az idénynyitó a Red Bull Ringen lesz, a tankpool24 csapat újításokat visz Ausztriába.

A legtöbb német csapat, így Kiss Norberték is Mostban próbálták ki először a 2017-es versenytechnikát. A 4,2 km hosszú pályán 21 változatos kanyar található, és több hosszabb egyenes is, így bátran lehetett próbálkozni a különféle beállításokkal.

A csapat célja az volt, hogy teszteljék az új fejlesztéseket és javítsanak a versenyjármű megbízhatóságán. A kétszeres Európa-bajnok egyelőre óvatosan fogalmaz az elvárásokról: A csapat átdolgozta a futóművet, és új alkatrészeket is kipróbáltunk, sőt most már arra is lett lehetőségünk, hogy többféle féket tesztelhettünk, különféle beállítások mellett. További jó hír az is, hogy sikerült fejleszteni a téli szünet alatt a motorbeállításokat is, így bízunk abban, hogy ezen a téren is sikerült előrelépnünk. A Mercedes legújabb motorvezérlő szoftverével kísérletezhettünk."

A kétnapos teszt alatt egész Kelet-Európát megtréfálta az időjárás, és nem maradtak ki Kissék sem. Az alig pár fokban és hóesésben mindenki fokozottabb lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. Norbert elmondása szerint egyáltalán nem is hátráltatta ez a nem várt esemény a munkájukat, igazából csak néhol volt vizesebb a pálya a megszokottnál, és ez nem is befolyásolta különösebben az előre eltervezett programjukat. A tankpool24 legénysége a teszt végén elégedetten távozhatot, problémamentes két napot zárhattak, minden a terv szerint haladt, de még lesz munka bőven a Mercedesen az első rajtig: "Egyelőre óvatosak, de optimisták vagyunk, ugyanakkor nagyon kemény szezonra számítok, az első öt versenyző között bármi lehetséges, és négy bajnok is lesz a mezőnyben."

Kiss Norbert idén a #24-es rajtszámú Mercedesszel áll rajthoz a tankpool24 Racing Team felkészítésében, a teljes 2017-es szezonban. Május 13-14-én kezdődnek majd a versenyek Ausztriában, a Red Bull Ringen.