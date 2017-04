Tönkreverte a WTCC mezőnyét egy 19 éves magyar

A 19 éves magyar versenyző kiélezett küzdelemben, vérre menő csatában úgy verte tönkre a WTCC mezőnyét, mintha évtizedek óta köztük versenyezne. Nagy Dániel, a Zengő Motorsport fiatal tehetsége kíméletlenül gázolt át a túraautó-világbajnokság összes rutinos öreg rókáján úgy, hogy előtte az időmérőt is megnyerte. Mindezt a motorsport szentélyében, Monzában, igaz, csak egy szimulátorversenyen. Ugyanitt derítette ki az Origo, hogy egy fiatal magyar lányt meghitt barátság köt össze Fernando Alonsóval.

Normál esetben a WTCC-s hétvégék első napján a világon semmi nem történik. Főleg, amióta kivették a hivatalos programokból a pénteki szabadedzéseket. Ilyenkor általában a csapatok csinosítgatják a bokszaikat, a versenyzők és a szurkolók is megérkeznek lassacskán a paddockba, az újságírók, fotósok átveszik az akkreditációjukat, elfoglalják a helyüket. De Monzában - mint általában az autóversenyekkel kapcsolatban minden - ez is másképp történik.

A túraautó-világbajnokság olaszországi helyszíne olyan fantasztikus magyar győzelmet tartogatott, amilyet csak ritkán látni. A Zengő Motorsport 19 éves versenyzője, Nagy Dániel előbb megnyerte az időmérőt, majd a 10 perces versenyen rommá verte az egész mezőnyt. Sem Michelisz Norbert, sem Rob Huff, sem Tiago Monteiro, senki más nem tudta tartani a lépést a fiatal magyar tehetséggel. Nagy mögött a polestaros Volvók futottak be: második helyen Nicky Catsburg, harmadik helyen pedig Néstor Girolami. Michelisz a gyári Hondával hajszállal csúszott le a dobogóról, negyedik helyen ért célba.

A futam után a versenyzők egymás vállát veregetve, nevetgélve idézték fel a legizgalmasabb pillanatokat a futamról, amin most egyetlen autó se tört össze, hiszen a küzdelem csak számítógépen zajlott. A monzai bemelegítő versenyt ugyanis egy új fejlesztésű szimulátorral futották a pilóták: mind a tizenhatan egyszerre nyomták a gázt a videojátékban, olyan átéléssel, mintha tényleg a pályán lettek volna. A gratuláció és a dobogó viszont igazi volt, ahogyan a kupák is. Igaz, utóbbiakat a fotózás után visszakérték a helyezettektől.

Világraszóló barátság egy világbajnokkal

A túraautó-világbajnokság olaszországi helyszínén azonban nemcsak magyar privát csapat fiatal magyar tehetségét, vagy gyári csapat rutinos magyar versenyzőjét, hanem magyar szervezőt is találni. Teljesen véletlenül és váratlanul találkoztunk Szabó Noémivel, akiről kiderült, hogy önszorgalomból, önköltségen, önkéntes munka keretében dolgozik az EuroSport Events munkatársai mellett. Egyszerűen azért, mert imádja a motorsportokat. "Teljes állásban dolgozom egy multinál, de amennyi időt csak lehet, a különböző sorozatok mellett töltök. Ezért a szervezési munkáért nem kapok fizetést, azért csinálom, mert imádom. És mert hatalmas tapasztalatot jelent számomra, amit remélem, hogy a jövőben kamatoztatni tudok majd valamilyen, az autósporttal kapcsolatos munkában. Megőrülök az autókért, rendszeresen járok versenyekre. Egy ideig főleg a formaautós szériákra összpontosítottam, aztán tavaly találkoztam a WTCC szervezőivel, akik felajánlották nekem ezt a remek lehetőséget, azóta a túraautók hangját is nagyon megszerettem. Főként a sajtófőnöknek segítek a médiakkreditációk rendszerezésében, és az újságírók tájékoztatása az egyik legfontosabb feladatom" - avat be önkéntes munkája részleteibe.

Szabó Noémit a túraautó-világbajnokság mellett a Forma-1 egyik meghatározó szereplőjéhez is különös kapcsolat fűzi. "2006-ban kezdődött a nagy rajongásom az autósportok iránt, amikor apukám magával vitt a Forma-1-es Magyar Nagydíjra. Apa akkor Fernando Alonsót tartotta és tartja még ma is a legjobbnak, velem együtt. De igazából tudjuk, hogy mindenki kemény munkát végez, aki ezeket az autókat vezeti. Az évek alatt az autogramosztásoknak köszönhetően sikerült közelebbi kapcsolatba kerülni Alonsóval és a menedzsmentjével. A menedzserével a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és szívesen látnak minket a nyilvános rendezvényeiken. Júniusban elmehetünk például a Fernando Alonso Múzeum- és Gokartpálya által rendezett gokart Európa-bajnokságra. Már-már barátinak mondható a viszonyunk velük, apukám például egyszer egy dedikált tűzálló aláöltözetet kapott születésnapjára Alonsótól és a Ferraritól."

Itt a világon semmi nem történik

Néhány órával korábban - még mielőtt megismertük Alonso magyarországi barátját -, a WTCC egyik meghatározó alakját, a 2012-es világbajnok Rob Huffot arról kérdeztük, hogy általában mivel telnek a versenyhétvégék péntekjei. "Hogy mi történik pénteken? A világon semmi. A versenyzők relaxálnak, élvezik a napsütést, interjúkat adnak, találkoznak az ismerőseikkel. Versenyzői eligazításon veszünk részt, este pályabejárást tartunk, nagyjából ennyi. Amióta nincsenek szabadedzések pénteken, azóta semmi izgalmas nem történik ilyenkor. De arra jó ez a nap, hogy ráhangolódjunk az előttünk álló feladatokra" - mondta az Origónak.

A szombaton 14.15-kor kezdődő időmérőn meglátjuk, kinek hogyan sikerült a hangolódás az unalmasnak pont nem mondható péntek után.