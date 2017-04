Michelisz dühöng: Bennani győzelemtől fosztott meg

Az ötödik helyről indult, de jó rajtjának köszönhetően már rögtön az első körben az élbolyba került Michelisz Norbert a túraautó-világbajnokság második hétvégéjén. A gyári Honda magyar versenyzője azonban egy előzés közben összeütközött az élen haladó Mehdi Bennani Citroenjével, defektet kapott, és a harmadik körben kicsúszott.

Michelisz még tett néhány próbakört, hogy ellenőrizzék, minden rendben van-e a megjavított autóval, majd kiszállt a Honda Civicből. A magyar versenyző nem is próbálta leplezni indulatait és csalódottságát. Az ütközést egyértelműen a marokkói hibájának tartja.

Alessandro Mariani (balra), a Honda gyári programjáért felelős JAS Motorsport vezetője próbálta nyugtatni Micheliszt Forrás: Origo

"Nagyon-nagyon mérges vagyok, borzasztóan rossz érzés így kiállni a versenyből" - mondta az Oirgónak. "Ha most a hetedik vagy nyolcadik helyért ment volna a harc, nem lennék ennyire mérges. De itt futamgyőzelem ment el - az én megítélésem szerint - egy buta húzáson. Bennaninak védekeznie kellett volna a kanyar előtt. Vagy amikor feladta a belső ívet és látja, hogy ott vagyok mellette, akkor nem kellett volna úgy fordulnia, mintha ott se lennék. Olyan szerencsétlenül ért össze a két autó, hogy az ütközéstől defektet kaptam és ki kellett állnom."

Az eset 0.30-nál látható:

Mehdi Bennaninak versenyzői pályafutása alatt volt már néhány hasonlóan vitatható megmozdulása a WTCC-ben, és Michelisz az Origónak azt mondta, nem is hagyja annyiban a dolgot.

A kiesés után a bokszban:

"Mindenképp megbeszéljük majd a futam után,

de most nem látom értelmét, mert csak kiabálás lenne a vége, ha átmennék hozzá. Nehéz higgadtnak maradni ilyen helyzetekben, főleg azért, mert akár bajnokság is elmehet az ilyen szituációkon. Most végezhettem volna első vagy második helyen, ami majdnem 20 pont, helyette itt állok a boxban, szerintem teljesen másnak a hibájából, és ez borzasztóan bosszantó. Ezek nem jó pillanatok, de hosszú még a szezon."

Nem lett komoly baja a Hondának Forrás: Origo

Michelisz autóját sikerült teljesen megjavítani, így a 14.15-kor kezdődő második versenyen el tud indulni a hatodik helyről.

A saját Facebook-oldalán így nyilatkozott:

Az első futamot Chilton nyerte meg Huff és Monteiro előtt. A Zengő csapat magyarja, Nagy Dániel a 11. lett.