Magyar bajnoka lehet a túraautó-Eb-nek

A rajtot ugyan még gyakorolniuk kell, de a versenytempójukkal nincs gond. Nagy Norbert és Szabó Zsolt, a Zengő Motorsport két versenyzője igazi örömautózást mutatott be Monzában, a túraautó Európa-bajnokság évadnyitó hétvégéjén. Azt azonban még korai lenne megmondani, hogy közülük kerül-e majd ki az új Michelisz Norbert.

Miután felcsendült az olasz himnusz az Alpok lábánál, és hivatalosan is kinyitott a monzai pálya vasárnap reggel, szinte azonnal meg is kezdődött a túraautó Európa-bajnokság rajtprocedúrája. Eredetileg úgy volt, hogy az ETCC első hétvégéjén rögtön három magyarnak szurkolhatunk, de György Anett SEAT Leónjának üzemanyagtartáját szabálytalannak találta az FIA, ezért a harmadik zengős autó az időmérőn sem indulhatott el.

A magyar csapat másik két fiatal versenyzője, Nagy Norbert és Szabó Zsolt azonban ott lehetett a szombati kvalifikáción, ahol a negyedik és ötödik helyet szerezték meg. Az első verseny rajtja - pontosabban autójuk szekvenciális váltója - aztán kifogott rajtuk, mindketten beragadtak a startnál és a mezőny végére estek vissza. Ettől viszont nemhogy elveszítették volna a lelkesedésüket, hanem olyan fantasztikus versenyt futottak, amit öröm volt nézni. A mezőny hátsó felén átautózva végül az ötödik és a hatodik helyen intették le a fekete-neonzöld SEAT Leónokat.

A zengős autók balul elsült rajtja 6.28-nál látható.

A második versenyen Szabó Zsolt a harmadik, Nagy Norbert a negyedik helyről indult. (Az ETCC-ben a második futam rajtrácsára az első verseny első nyolc helyezettje fordított sorrendben állhat fel.) Ez a rajt már jobban sikerült mindkettejüknek, de néhány körrel később Szabó Zsoltnak technikai problémák miatt fel kellett adnia a versenyt. Nagy Norbert viszont folyamatosan csatázva teljesítette a kilenckörös futamot, és negyedik helyen ért célba.

Gyakorolni kell a rajtot

Mindketten vidáman, mosolyogva nyilatkoztak a második verseny leintése után, őszinte örömmel idézték fel a futamokon történteket, még a borzasztóan rosszul sikerült rajtjukról is jókedvűen meséltek, először Nagy Norbert.

Nem igazán tudom még, hogy kell ezekkel normálisan elrajtolni, meg kell majd néznünk. Az eddig használt autókban félautomata DSG váltó volt, aminél egyszerre padlógázt és padlóféket kellett nyomnom, majd leszálltam a fékről és gyakorlatilag magától elindult az autó. Csak arra kellett figyelni, hogy ne pörögjenek túl a kerekek. A mostani autókban viszont kuplungpedál van, kézifékkel még megszorítjuk az egész hajtást, olyan, mintha egy raliautóval indulnánk el. Meg kell még tanulnom, nem is számítottam rá, hogy ez ennyire más" - magyarázta az Origónak a rajtolás technikáját Nagy Norbert. A 23 éves versenyző a futamon nyújtott teljesítményével már elégedett volt. "Az első futamnál nagyon nagy tűz volt bennem, nagyon visszaestem, de tudtam, hogy most át kell mennem mindenkin. A második versenyen is jó volt a versenytempóm, kivédekeztem a támadásokat, megtartottam a negyedik helyet, nem volt benne ennél sokkal több." A legendás monzai helyszín sokat hozzáadott Nagy teljesítményéhez, főleg azért, mert legelső ETCC-s versenyét is itt futotta. "Szép emlékeim vannak Monzáról, nagyon szeretek itt versenyezni, de a hungaroringi futamunkat is nagyon várom, izgalmas lesz a sok magyar szurkoló előtt autóba ülni."

"Szinkronban fulladtunk le"

Szabó Zsolt a második versenyt turbógondok miatt nem tudta befejezni, ennek ellenére maximálisan elégedett a teljesítményével. Az első rajt egészen viccesen sikerült, mondhatni, hogy szinkronban fulladtunk le a csapattársammal, teljesen lemásoltuk egymást. Vagyis igazából adtunk egy kis előnyt a többieknek. De komolyra fordítva, mikor végre elindultunk, próbáltam követni Norbit, hogy átverekedjük magunkat a mezőnyön. Utána viszont láttam, hogy nagyon küzd az ötödik pozícióért, ezért úgy gondoltam, várok még a lepattanóra és nem támadom meg őt, aztán végül leintettek minket egymás mögött. A második rajt már jobban sikerült, de a sikánban kiszorítottak és visszaestem. Próbáltam utána előrejönni, de sajnos egy turbóhiba megakadályozta ezt, úgyhogy kiálltam."

Szabó Zsolt a felemásan sikerült hétvége ellenére sem csalódott, amiért jött, azt megkapta. "Az időmérő volt a legfontosabb, hajszálon múlt csak, hogy nem én lettem a legjobb seatos, szóval emiatt még lelkesebb vagyok, mint eddig voltam. Nagyon jó érzés, hogy nemsokára a családaim és a barátaim, és a magyar szurkolók előtt versenyezhetek a Hungaroringen."

Korai még megmondani, lesz-e új Michelisz

A csapattulajdonos Zengő Zoltán is bizakodóan beszélt az Origónak versenyzői teljesítményéről. "Biztos vagyok benne, hogy Nagy Norbert képességei - amit most nem tudott kiautózni - feljogosítják arra, hogy akár megnyerje a bajnokságot. Tavaly bebizonyította, hogy gyengébb autóval is képes megszerezni a harmadik helyet. Idén a technikai is jobb, így akár a bajnokságot is megnyerheti."A Zengő Motorsport idén több sorozatban is elindul, a WTCC mellett az ETCC-ben, valamint a TCR-ben is rajthoz állnak a csapat autói. A hat versenyző közül a legidősebb 23, a legfiatalabb 17 éves. Hogy lehet-e köztük egy új Michelisz, Zengő Zoltán szerint még nem lehet megmondani. "Korai még erről beszélni, de az tény, hogy nagyon sok tehetséges fiatalról van szó. Ők már olyan gépeken, olyan technikával tanulhatnak, amire a tapasztaltabbaknak nem volt lehetőségük. Olyan tudást szívnak magukba a virtuális világban, ami jó alap lehet arra, hogy a valóságban is kamatoztassák."

Az ETCC mezőnye május 12-én érkezik Magyarországra, a WTCC betétfutamaként rendezik meg mindkét versenyt a Hungaroringen.