Rendhagyó sajtótájékoztatóval kezdődött meg a túraautó-világbajnokság magyarországi hétvégéje. A gyári Honda magyar versenyzője, Michelisz Norbert mellett az összetettben harmadik helyen álló Nicky Cutsburg, a Volvo Polestar Racing pilótája, valamint a Zengő Motorsportos Nagy Dániel, és az ETCC-ben induló, szintén zengős Nagy Norbert kormány és váltó helyett palacsintasütőt ragadott.

Hétvégén hetedszer áll rajthoz a WTCC mezőnye a mogyoródi pályán. 450 önkéntes, pályabíró, sportbíró segíti majd, hogy minden tökéletes legyen a versenyeken. A túraautó Európa-bajnokság eseményei már pénteken megkezdődnek a szabadedzésekkel, abban a sorozatban a Zengő Motorsport magyarjaiért, György Anettért, Nagy Norbertért és Szabó Zsoltért izgulhatunk majd.

A Hungaroring Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt szerint az egyik legjobb döntés volt a Hungaroring életében, mikor hét évvel ezelőtt vállalták a túraautó-világbajnokság rendezését. Mogyoród akkor beugrósként került a versenynaptárba Marokkó helyett, és az ingyenes hétvégének köszönhetően szinte teltház előtt körözhettek a túraautók. Hatalmas kockázatot vállaltunk akkor, de olyan dolgot alkottunk, ami ma már természetes. A hazai nézők elárasztják a Hungaroringet, és itt ül mellettem két fiatal magyar pilóta is, akik a sorozat meghonosításának köszönhetően mutathatják meg tudásukat. Abban, hogy ilyen jól szervezett versenyt tudhatunk a magunkénak, nagy szerepe van az önkénteseknek is, akik munkáját május 12-én, az önkéntesek vilgnapján meg is köszönjük majd."

Michelisz Norbert az összetett pontverseny negyedik helyéről várja a folytatást. A Honda gyári versenyzője az Origónak azt mondta, nem ért egyet azokkal, akik szerint egy esetleges rossz hungaroringi szereplésen elúszhat a világbajnoki címe. "Nagyon sok van még hátra a szezonból, ha esetleg itthon nem állok dobogóra, az még nem jelenti azt, hogy esélytelenné válok a világbajnoki címre. Tavaly sokkal nagyobb hátrányt sikerült ledolgoznom." A magyar versenyző ezzel együtt bízik abban, hogy tud majd futamot nyerni a Hungaroringen még úgy is, hogy a Honda maximális, 80 kilós pluszsúlyt kapott a ballasztrendszer értelmében. "Ezen a szinten már nem jelent előnyt a pálya ismerete, inkább a hangulat miatt szabadulnak fel bennem értékes tizedmásodpercek. Sok hétvégén volt már lehetőségem helytállni, de a Hungaroringen egy olyan profi közeg fogadja a versenyzőket, ami alapján remélem, hogy a WTCC és a Hungaroring közötti együttműködés folytatódni fog."

Az összetett pontversenyben harmadik helyen álló Nicky Catsburg, a Polestar Racing Volvójával versenyző pilóta tavaly az első versenyen harmadik lett a Hungaroringen, nem csoda, hogy kedveli a mogyoródi pályát. "Fantasztikus a hangulat Magyarországon. Tudom, hogy mindenki Norbi miatt van kint a ringen, de akkor is jó érzés így versenyezni. Technikás a pálya, jók a kanyarok, igazi kihívás." Catsburg büszke rá, hogy csapata második világbajnoki évében máris futamgyőzelmekért harcolhat.

A Zengő Motorsport fiatal versenyzője, Nagy Dániel május első hétvégéjén Monzában megszerezte első világbajnoki pontjait a WTCC-ben. Tavaly még nem tudott körözni a Hungaroringen, mert nem volt motor az autójában. Eddig minden hétvégén szurkolóként voltam kint a WTCC-n a Hungaroringen, ezért most nagyon más, hogy én is versenyezhetek és értem is szurkol majd a közönség. Remélem, hogy jól sikerül majd a bemutatkozásom."

Ugyancsak a Zengő Motorsport versenyzőjeként harcol majd a minél jobb pozícióért Nagy Norbert, az ETCC tavalyi harmadik helyezettje.

A sajtótájékoztató hivatalos része után a versenyzők megmutathatták, mennyire ismerik a Hungaroringet: vakon kellett megrajzolniuk a pálya vonalvezetését. Nem meglepetés, hogy a feladat Michelisz Norbertnek sikerült legjobban. A rajzos megmérettetés után palacsintasütésben is egymásnak feszültek a pilóták, habár a serpenyők nem kerültek olyan közel egymáshoz, mint a túraautók kilincsei a pályán. A Gundel palacsinták az étterem séfjének útmutatásai alapján készültek, a remekművet végül nem túl őszinte büszkeséggel mutatták be a sajtótájékoztató résztvevői, akik bevallásuk szerint inkább maradnak a versenypályán a konyha helyett.

A WTCC 2017-es hungaroringi hétvégéjének programja:

Péntek

13.00 ETCC teszt

14.45 ETCC teszt



Szombat

09.00 WTCC első szabadedzés

10.30 ETCC szabadedzés

11.30 WTCC másdoik szabadedzés

14.00 WTCC időmérő (Eurosport2)

15.00 WTCC MAC3 csapatfutam (Eurosport2)

15.45 ETCC időmérő

Vasárnap

09.00 ETCC első verseny (Eurosport2)

10.00 ETCC második verseny (Eurosport2)

12.30 WTCC nyitó verseny (Eurosport1)

13.30 WTCC főfutam (Eurosport1)