Versenyzés helyett pályát takarított Michelisz Norbert

Önkéntesnek álltak a túraautó-világbajnokság versenyzői. A gyári Honda magyar pilótája, Michelisz Norbert és csapattársa, Tiago Monteiro, valamint az All-Inkl.com Münnich Motorsport versenyzője, Rob Huff pályamunkásnak öltözött a Hungaroringen, hogy így tisztelegjen a sporfelügyelők és pályabírók munkája előtt. Az Origo azt is kiderítette, mit keresett egy hatalmas monster truck a belvárosban.

Versenyoverall helyett az önkéntes pályabírók narancssárga ruhájába bújt, versenyzés helyett pedig pályát takarított és autókat ellenőrzött a WTCC mezőnyének három tagja. Michelisz, Monteiro és Huff azért szorgoskodott a Hungaroring paddockjában, mert először Magyarországon ünnepelték meg az FIA önkéntesek napját. A Nemzetközi Automobil Szövetség ezzel a gesztussal mond köszönetet mindazoknak, akik a versenyhétvégéken a világ minden táján és minden motorsport eseményén biztosítják a futamok gördülékeny lebonyolítását.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. vezérigazgatója korábban elmondta, körülbelül 450 önkéntes dolgozik most hétvégén a pályán, a Forma-1-en még ennél is többen. Michelisz Norbert, a Honda gyári WTCC-s versenyzője is nagyra értékeli az önkéntesek munkáját, amivel - mint mondta - megkönnyítik a versenyzők dolgát a pályán verseny közben. Bárhova is menjünk a világon, mindig látjuk, hogy az önkéntesek valóban felkészültek, tudom, hogy a legjobb kezekben vagyunk." Az FIA elnöke, Jean Todt is köszönetet mondott az önkénteseknek. "Fontos, hogy az FIA a nyilvánosság előtt ismerje el munkájukat, hiszen az önkéntes elkötelezettsége kell ahhoz, hogy minden egyes motorsport esemény biztonságos és sikeres legyen."

A #FIAVolunteersDay hashtag használatával bárki köszönetet mondhat az önkénteseknek, és az érintettek is bemutathatják munkájukat a Twitteren, a Facebookon és az Instagramon. Így egy napra a világ minden tájáról csatlakozhatnak a rajongók, a versenyzők, az újságírók, a dolgozók is a motorsport önkénteseihez, klubversenyektől a világbajnokságokig.

Közben elkezdődtek a hivatalos programok is a Hungaroringen, a túraautó Európa-bajnokság, valamint a KIA Lotos Kupa tesztjével. Szombaton és vasárnap nemcsak a WTCC-ben, hanem az összes betétfutamban láthatunk magyar versenyzőket Mogyoródon.

Mindenki a pályára!

Az ETCC-ben a Zengő Motorsport fiatal versenyzői, György Anett, Nagy Norbert és Szabó Zsolt képviselik Magyarországot. A pénteki teszten mindhárom neonzöld-fekete SEAT Leónt ki tudta próbálni a csapat. Az első 45 perces etapon Szabó Zsolt volt a leggyorsabb.

A WTCC programja szombaton reggel a szabadedzésekkel kezdődik, a Honda gyári pilótája, az összetettben negyedik helyen álló Michelisz Norbert mellett a Zengő Motorsport magyarjának is szurkolhatunk a sorozatban. Utóbbi, Nagy Dániel különös feladattal melegített a versenyekre: az Eurosport vele forgatta a hétvége promóciós filmjét. A Budapestet röviden bemutató szpot kedvéért Nagynak egy hatalmas monster truckkal kellett átvágnia a városon, ami a péntek délutáni csúcsforgalomban nem volt túl egyszerű feladat. "Izgulok egy kicsit, hiszen teljesen más egy ilyen autót vezetni, mint az utcai kocsikat. Nem városi forgalomra lett kitalálva, nehéz vele a kanyarodás, nem szabad alászedni a kormányt. Oda kell figyelni, hogy a sávban tartsam, mert simán felmehetek a padkára úgy, hogy meg se érzem. Érdekes vezetni, annyira kell koncentrálnom, hogy teljesen kikapcsolt ez a feladat" - mondta az Origónak a Monzában első világbajnoki pontját megszerző Nagy Dániel.

A KIA Lotos Kupában két magyar versenyző, Vogel Adrienn és Krajnyák Petra küzd majd a futamgyőzelemért és a pontokért.

A WTCC 2017-es hungaroringi hétvégéjének programja:

Szombat

09.00 WTCC első szabadedzés

10.30 ETCC szabadedzés

11.30 WTCC másdoik szabadedzés

14.00 WTCC időmérő (Eurosport2)

15.00 WTCC MAC3 csapatfutam (Eurosport2)

15.45 ETCC időmérő

Vasárnap

09.00 ETCC első verseny (Eurosport2)

10.00 ETCC második verseny (Eurosport2)

12.30 WTCC nyitó verseny (Eurosport1)

13.30 WTCC főfutam (Eurosport1)