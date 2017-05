Kifogott a száraz pálya Micheliszen

Csak a hatodik helyet szerezte meg Michelisz Norbert a túraautó-világbajnokság magyarországi fordulójának időmérőjén. A gyári Honda magyar pilótája a WTCC vasárnapi nyitó futamán így az ötödik helyről indulhat, a főfutamot pedig a hatodik helyről kezdheti meg.

Ahogy az esős szabadedzésen, úgy a száraz időmérőn is az angol Robert Huff volt a leggyorsabb a Hungaroringen. Az All-Inkl.com Münnich Motorsport brit versenyzője így a főfutamon az első, a nyitóversenyen a tizedik rajtkockába állhat fel vasárnap. A remek formában versenyző Huff az időmérő után elégedetten nyilatkozott. "Köszönöm a csapatnak a munkáját, az autó fantasztikus. Sokat teszteltünk itt, ismerjük a pályát és nagyon szeretem a Hungaroringet, sokat teszteltünk itt a szezon előtt. Nem volt könnyű nap az időjárás miatt, de nagyon szerencsés vagyok. Imádok itt lenni, őrület, hogy milyen hangulatot varázsolnak a szurkolók minden évben."

Esőben még jól ment Michelisz Fotó: Hirling Bálint - Origo

Michelisz Norbert bízik a vasárnapi jó rajtban, nem tart kizártnak egy jó eredményt. "Reméltem, hogy kicsit esni fog, mert a vizes szabadedzésen jól mentem, de a száraz körülmények most nem kedveztek nekem. És a 80 kilós büntetősúly is nehezítette a dolgomat. Lehetne rosszabb is az eredmény. Monzában is a közepéről indultam és mégis volt ehetőségem a győzelemre, szóval az a célom, hogy legalább dobogós legyek a hazai versenyemen."

A magyar versenyző bízik a vasárnapi jó rajtban Fotó: Hirling Bálint - Origo

A nyitó futamon a fordított rajtrácsnak köszönhetően John Filippi indulhat az élről egy Citroennel. A második rajtkockából Michelisz csapattársa, Tiago Monteiro vághat neki a futamnak, a harmadik helyről a Polestar Racing versenyzője, Thed Bjork rajtolhat.

A főfutam rajtsorrendje: Huff, Bennani, Guerrieri, Catsburg, Girolami, Michelisz, Chilton, Bjork, Monteiro, Filippi.

A szurkolók a rossz idő ellenére is kitartottak Fotó: Hirling Bálint - Origo

A WTCC vasárnapi programja a Hungaroringen:

09.00 ETCC első verseny (Eurosport2)

10.00 ETCC második verseny (Eurosport2)

12.30 WTCC nyitó verseny (Eurosport1)

13.30 WTCC főfutam (Eurosport1)