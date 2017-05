Michelisz leiskolázta a mezőnyt a második szabadedzésen

Szinte percről percre változott az időjárás a Hungaroringen, a túraautó-világbajnokság második szabadedzésén is, de többnyire az eső volt a meghatározó. A reggeli első etapon még gondok voltak Michelisz Norbert gyári Hondájával, de délre sikerült hibátlan autót adni a magyar versenyző alá a szerelőcsapatnak.

Michelisz azzal hálálta meg a helyszínen lévő szurkolóknak a kitartást, hogy a 45 perces szabadedzés nagy részében az élen autózott. A 2.03.646-os legjobb idejét végül csak csapattársa, Tiago Monteiro tudta megközelíteni 2.03.838-cal.

Esőben jól ment

"Kicsit zavart, hogy reggel nem tudtam menni, mert így most egyetlen értékelhető köröm sincs szárazon. Ez azért lehet baj, mert ahogy elnézem az időjárást, az időmérőre megint száraz lesz minden, úgyhogy az ismét egy kis lemaradást jelent, de szerintem így is jók lehetünk. Simábban mentünk most az esőben, mint amire számítottunk. Nem tudom, mi a kulcsa, hogy ilyen erősek vagyunk, de az biztos, hogy az első perctől kezdve magabiztos voltam."

A ballasztrendszer miatt a Hondákba pakolt 80 kilós büntetősúly ezúttal nem lassította az autót. "Esőben nem érezni a pluszsúlyt, mert minél kisebbek a tapadási viszonyok, a súlynak annál kisebb szerepe van. Esőnek jobban örülnék az időmérőn, de a felszáradó pálya is kezelhető lesz. Közel vagyunk ahhoz, hogy slick gumikkal menjünk, ha mostantól nem esik, akkor szerintem száraz körülményekre készülhetünk."

Miközben a WTCC-ben a világbajnoki címért küzd Michelisz, addig a sorozat konkurenciájának számító TCR Seriesben saját csapata versenyez. Az autóban azonban nem tudja figyelni pilótái monzai teljesítményét, így Michelisz az Origótól tudta meg, hogyan teljesítettek versenyzői Olaszországban.

"Colciago második, Attila a harmadik helyről indulhat? Akkor nem vagyok elégedett. Viccet félretéve, nagyon örülök neki, hogy ilyen jól mentek."

A WTCC hungaroringi időmőréje 14:00 órakor kezdődik, az Eurosport2 élőben közvetíti.