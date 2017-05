Több tonnás monstrumok a Hungaroringen

Harminc évvel a kamion Európa-bajnokság első magyarországi futama után idén újra a mogyoródi pályán versenyeznek a sorozat több tonnás gépei.

A jegyértékesítés pontosan az első hazai rendezésű kamion Eb futam 30. évfordulóján, május 17-én kezdődött meg. Sorozatban ez a harmadik év, amikor visszatér a bajnokság Budapest mellé, volt ugyanis egy hosszú kihagyás az elmúlt évtizedekben, amikor nem került be a versenynaptárba Magyarország. Idén viszont újra lesz kamionzaj: az augusztus 26-27-i versenyhétvégén betétfutam lesz a Blancpain GT Series is, a sprint széria mellett az úgynevezett gentleman kategória is eljön Magyarországra. A sorozatban egyebek mellett Bentleyk, Mercedesek, Porschék, Ferrarik és Lamborghinik versenyeznek egymással.

A kamion Eb-nek magyar résztvevője is van, a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, aki idén a Tankpool24 csapat Mercedes kamionjával küzd harmadik bajnoki címéért. A szezon május 13-14-én kezdődött meg a sorozatban, a Red Bull Ringen Kiss egy második és egy hatodik hellyel nyitott. Az Origónak azt mondta, lát esélyt arra, hogy idén összetettben dobogós legyen. Mindenképpen nehéz szezonra számítok, korai még megmondani, hogy lesz-e harmadik Eb-cím a végére. A Red Bull Ring után összeszedtünk egy kis ponthátrányt, így reálisan az első három hely valamelyike lehet a cél. A Hungaroringen tavaly időmérőt tudtam nyerni, dobogóra is állhattam, jól ismerem a pályát, fantasztikus lesz megint hazai szurkolók előtt versenyezni."

A versenyautók és a versenykamionok közötti alapvető eltérést a rutinos Kiss abban látja, hogy a kamionnal még előrelátóbban kell versenyezni, mint egy versenyautóban. "Összetettebb vezetni egy ilyen masinát, de vezetéstechnikailag nincs olyan nagy eltérés. A fékerő, a fékerőelosztás és a méretek kezelése jelenti a legnagyobb kihívást."

Kiss Norbert augusztus utolsó hétvégéjére látványos versenyeket, kemény csatákat ígér azoknak, akik kimennek a kamion Eb hungaroringi fordulójára.