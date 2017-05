Bajban a DTM korábbi bajnoka

Sokan megirigyelnék a német túraautó-bajnokság 2004-es és 2007-es bajnokának gondját. Mattias Ekström idén a DTM mellett a ralikrossz vb futamain is elindul, a WRX-ben ráadásul vezet is összetettben. Most azonban komoly dilemmája van, a döntéshez rajongói segítségét kérte.