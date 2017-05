A magyar autóversenyzőnő, aki történelmet írt a Nürburgringen

Volt már a saját édesapja ellenfele a pályán, most pedig bivalyerős túraautók között küzd a minél jobb eredményért. György Anett a túraautó Európa-bajnokság egyetlen női résztvevője, és az első magyar autóversenyzőnő, akinek sikerült az FIA Európa-bajnokságán pontot szereznie. Hol máshol, mint a világ egyik legnehezebb pályáján, a Nürburgring-Nordschleifén.

Megszokhattuk, hogy női vezetőt csak elvétve találni a versenypályákon, magyar versenyzőnőt pedig pláne. Bús Edina korábban a SEAT León Európa-kupában szerzett pontot és a túraautó Eb néhány versenyén is elindult, de György Anett idén - ha minden jól megy - teljes évadot teljesíthet az ETCC-ben. És ami már biztos: első magyar női autóversenyzőként sikerült pontot szereznie egy Európa-bajnoki FIA-sorozatban.

Ráadásul egy olyan pályán, ahol még a legrutinosabbak is könnyen elvéreznek. A Nürburgring-Nordschleife ugyanis nem bánik kesztyűs kézzel a versenyzőkkel, az újoncokkal pláne nem. A zöld pokolban az is hatalmas teljesítménynek számít, ha valaki be tud fejezni egy versenyt. György Anett szerénységét azonban jól mutatja, hogyan nyilatkozott a kőkemény próbatétel után. Nem vagyok büszke ezekre a pontokra, mert úgy szereztem meg, hogy többen kiestek a versenyből. Jobb lett volna csatában előrébb jutni."

Az elnök is gratulált

Ugyanakkor a megszerzett pontok értékét jól mutatja a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökének reakciója. Oláh Gyárfás kommentjében így üzent György Anettnek: "Légy büszke magadra, hiszen mi is azok vagyunk rád! Már bizonyítottad, hogy ott a helyed a rajtrácson. Minden tiszteletünk a tiéd, hogy a csütörtöki félelmeid után 'tökösen' odaálltál a rajtrácsra. Saját tapasztalatomat mondom, higgy magadban, a félelem nem ront az eredményen, csak segít abban, hogy a valóság talaján maradj. A Nordschleifén még a nagyok is félnek. De te jól kezelted a félelmeidet, jó úton haladsz, profi csapat vesz körül, hajrá!"

Hetedikként a célban

A múlt csütörtöki teszten és szabadedzésen még a félelem uralta a Zengő Motorsport fiatal versenyzőjét a SEAT León kormánya mögött. "Tökösnek kell lenni" - nyilatkozta élete első zöld pokolbeli köre után a 20 éves magyar versenyző. Az időmérőre sikerült is összeszednie magát, amit nemcsak folyamatos gyorsulással, hanem a 9. rajthellyel is bizonyított. A legendás pályán három körből állt a verseny, az ETCC mezőnyének pedig plusz kihívást jelentett, hogy a WTCC-s autókkal egyszerre indították el őket. György Anett végül hetedikként ért célba, ezért járt a már említett történtelmi két pont. György Anett előtt FIA Európa-bajnokságon még soha, egyetlen magyar női autóversenyzőnek sem sikerült pontot szereznie. A második verseny már nem alakult ilyen szerencsésen, György Anett a fordított rajtrácsnak köszönhetően a második helyről rajtolhatott ugyan, de az egyik kanyarnál lecsúszott a poros ívre, az autója pedig nagy sebességgel a szalagkorlátnak ütközött.

György Anett balesete a Nürburgringen:

Komolyabb sérülés nélkül úszta meg a balesetet a pilóta, aki visszatekintve nagy élménynek tartja a nürburgringi versenyzést.

Kamaszként kezdte

György Anett kamaszként, egészen pontosan 15 évesen szeretett bele a versenyzésbe, amikor testközelből láthatta a kifejezetten nőknek indított hazai sorozat, a Lotus Ladies Cup egyik 2011-rs versenyét. A következő évben, 2012-ben már ő is versenyautóba ülhetett. Úgy vezette a Lotus Elise-t, hogy nem volt jogosítványa, érzéke viszont annál inkább. Tehetségének köszönhetően 2013-ban már a sorozat minden futamán részt vett, azóta több kategóriában is elindult, 2016-ban a Hankook Racer Cup Lotus bajnoka lett és a lány kategóriát is megnyerte.

Apja-lánya csaták a pályán

A bajnoki címeket édesapja csapatával zsebelte be, a közös munkát 2015-ben kezdték. A George Racing Teamet György Gábor az autósport iránti rajongása miatt alapította, így adott volt, hogy Anett nála versenyez. A Suzuki-kupában többször is előfordult, hogy egymás ellen kellett versenyezniük. "Több komoly versenyhelyzetünk is volt, emlékszem olyanra is, hogy rajt után majdnem kiszorítottam apát. Neki biztosan rosszabb volt, mint nekem, mert nagyon féltett engem. De én is aggódtam érte, mikor nehezebb helyzetbe keveredett, viszont általában mögöttem volt a pályán. Ugyanolyan ellenfelem volt ő, mint a többiek" - emlékszik vissza a közös évekre Anett. Édesapja ennél nehezebben viselte a lánya ellen vívott csatákat. "Nem kíméltük egymást, volt, hogy majdnem ütköztünk, pokolian rossz volt úgy menni, hogy mindketten a pályán vagyunk. Bármennyire is próbáltuk egymást egyenlő ellenfélnek tekinteni, mégis előfordult, hogy a lányom számonkérte rajtam, hogy miért nem engedtem el. Annak viszont nem sok értelme lett volna, hogy általam jusson előnyhöz" - idézi fel közös élményeiket György Gábor.

Ez az év a tanulásé

György Anett idén a Zengő Motorsport színeiben, a túraautó Európa-bajnokságban versenyezhet. A sorozat első hétvégéjén Monzában szabályértelmezési problémák miatt nem tudott elindulni, de a hungaroringi bemutatkozása: a 13-as mezőny mindkét versenyén a 9. helyet szerezte meg. Sokat tanul csapattársaitól, de türelmes magával szemben, hiszen tudja, hogy van lemaradása. "Ezt az évet a tanulásnak szentelem, össze kell szoknom az autóval, mert teljesen más egy túraautót vezetni, mint egy Lotust. Meg kell szoknom a versenyek hangulatát és tempóját is. Szerencsére nagyon sok segítséget kapok a csapattársaimtól, Nagy Norbitól és Szabó Zsoltitól, valamint a szurkolóktól is."

György Anettet legközelebb az ETCC portugáliai fordulóján, a június 24-i hétvégén láthatjuk versenyezni.