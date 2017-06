Dupla hazai győzelem a MotoGP Olasz Nagydíján

Némi meglepetésre Andrea Dovizio győzött a MotoGP Olasz Nagydíján, méghozzá egy Ducati nyergében. A dupla hazai győzelem mellett Valentino Rossira is büszkék lehettek a drukkerek: a sérülése után az is csoda volt, hogy rajthoz áll, erre kicsit vezette is a futamot, majd behozta negyediknek a Yamahát.