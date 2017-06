Hét magyar kihívója lesz hétvégén Michelisznek

Néhány héttel a túraautó-világbajnokság magyarországi fordulója után újabb csemegét kínál a hazai közönségnek a Hungaroring. A német túraautó-bajnokság, a DTM betétfutamaként rendezik meg a TCR International Series hatodik versenyhétvégéjét, a mezőny pedig tele lesz magyar versenyzőkkel.

Kis túlzással mondhatjuk, hogy minden harmadik autóban magyar versenyző ül most hétvégén a TCR International Series magyarországi futamán. A nevezési lista szerint ugyanis a 26 indulóból nyolc neve mellett szerepel a magyar zászló, ez pedig igazi ínyencség a túraautózást kedvelő magyar közönség számára. Legnagyobb létszámban a Zengő Motorsport képviselteti magát: ifj. Ficza Ferenc mellett a WTCC-ben versenyző Nagy Dániel, az ETCC-ből ismert György Anett, valamint a magyar bajnokságban szereplő Tóth Csaba ül egy-egy neonzöld-fekete autóba. Ha minden jól megy, Ficza már az új zengős KIA Cee'd TCR-rel indul, a többiek SEAT Leónokkal versenyeznek.

Nagyon örülök, hogy részt vehetek a versenyen, szeretnék minél jobb autóval menni. Igaz, én DSG-s autóval megyek, így eleve hátrányban leszek, de megpróbálok minél jobb pozíciót elérni. A cél a legjobb hungaroringi időm megdöntése. Nem mentem még ilyen nagy létszámú sorozatban, remélem, hogy tudok majd tiszta kört menni az időmérőn. Szeretném megmutatni, hogy a női versenyzőknek is van keresnivalójuk egy ilyen sorozatban" - mondta az Origónak a mezőny egyetlen női tagja.

Michelisz ismét a pályán

Újra láthatjuk a Hungaroringen Michelisz Norbertet, aki saját csapata, a M1RA Racing egyik Hondáját vezeti majd. A csapattulajdonos egyik komoly ellenfele lehet pilótája, a mindössze 18 éves Tassi Attila, aki múlt hétvégén hatalmasat esett a Hondával a Salzburgringen.

"Nem igazán maradt ép része az autónak, talán csak az egyik ajtó és a kormány. Ez is azt bizonyítja, hogyha Attika valamibe belekezd, akkor azt professzionálisan végig is viszi. Idáig akármikor tört autót, nem kellett utána sokáig gondolkodnunk, hogy hogy javítsuk, ez mindenképp segítség a csapatnak tervezési szempontból" - mondja fülig érő szájjal a csapattulajdonos Michelisz Norbert. "De komolyra fordítva a szót, fel kell fognom még, hogy tényleg itt vagyunk. Nagyon jól érzem magam, felszabadult vagyok, örülök, hogy jól szerepeltünk múlt héten Ausztriában. A cél, hogy segítsem a versenyzőimet, mert Roberto és Attila is harcol a bajnoki címért. Emellett természetesen hatalmas élmény lesz újra hazai pályán, fantasztikus közönség előtt versenyezni. Remélem, hogy plusz pontokhoz tudom juttatni majd a csapatomat" - nyilatkozta az Origónak az igazán jókedvű Michelisz Norbert.

Először hazai közönség előtt

A TCR International Series összetett pontversenyében negyedik helyen álló Tassi Attila, azt mondta, nem fog megremegni a lába, ha a főnöke közelébe kerül a pályán. Az a cél, hogy meg tudjam szorongatni Norbit és esetleg meg is előzzem. Nekem ez mindenképp hatalmas élmény lesz, mert nem volt még alkalmam hazai közönség előtt versenyezni."

A M1RA-s autók mellett a Unicorse Team Alfa Rome Giuliettájában is magyar versenyző ül majd. Jedlóczky Márk az Origónak azt mondta, nincsenek túl nagy elvárásai a hétvégével kapcsolatban. "Szeretnék az időmérőn minél jobb eredményt elérni, jó lenne az első öt-tíz között végezni a kvalifikáción. Óriási érzés, hogy Michelisz Norberttel versenyezhetek, nagyon motivál, hogy egyszerre leszünk a pályán." A 18 éves Jedlóczky Márk négy éve kezdte a pályafutását Miskolcon, majd idén a magyar bajnokságban indulhatott a Zengő Motorsport SEAT Leon Racer versenyautójával mindkét versenyt megnyerte. Az autóversenyzés mellett kézilabdázik is a KSI kézilabda akadémián. A nyolcadik magyar a KIA Cee'd TCR-rel, a Botka Rally Team versenyzője, a Suzuki-kupa bajnoka, Bernula István lesz.

A TCR International Series első hungaroringi szabadedzését Michelisz Norbert nyerte meg 1.54.133-as idővel. A TCR hungaroringi programja szombaton délelőtt a másdoik szabadedzéssel folytatódik, majd délután jön az időmérő. A versenyek vasárnap délelőtt és délután rajtolnak.