Elképesztő dráma, hihetetlen Porsche-győzelem Le Mans-ban

A tavaly az utolsó percekben vereséget szenvedő Toyota az idén hiába érkezett három együttessel a legendás francia pályára, ezúttal tizenegy óra után már esélye sem maradt, de a Porsche mindkét autója is bajba került. A 2-es rajtszámú az 56. helyről kapaszkodott vissza az élre, különben egy LMP2-es Manor nyerte volna a 24 órás versenyt.

Statisztikai alapon világos, hogy minél több autód van, annál jobbak az esélyeid"

– ismerte el a Porsche csapatfőnöke, Andreas Seidl a legendás Le Mans-i 24 órás verseny 85. kiadásának előestéjén, amikor arról faggatták, hogy miért hoztak csak két autót a Ciruit de la Sarthe-ra. Seidlnek tudnia kell: két évvel ezelőtt még ők is hármat indítottak, és pont a harmadik nyerte meg nekik a futamot Nico Hülkenberggel, Nick Tandyvel és Earl Bamberrel a volánnál. Ám még 2015 végén meghozták a döntést, hogy költségkímélési okokból visszatérnek a két autós felálláshoz, és ezen nem változtattak most sem.

A Toyotánál viszont, miután tavaly percekkel a leintés előtt vesztették el a győzelmet, épp most tettek egy lépést az ellenkező irányba, szolgálatba állítva egy harmadik autót, biztos, ami biztos. Ám Le Mans-ban, ez ismét bebizonyosodott, semmi nem biztos: a statisztika hiába állt az ő oldalukon, csődöd mondott. Még a 24 óra fele sem telt el, amikor a háromból már egy autójuk sem volt versenyben az 1. helyért, a Porsche pedig magabiztosan haladt történetének 19. Le Mans-i győzelme felé.

Pedig a verseny előtt a Porschénél sem tagadták, hogy ezúttal a Toyota a favorit. A tavaly még újnak számító TS050 HYBRID az idénre kiforrott konstrukcióvá vált, és Kobajasi Kamui a csütörtök esti időmérőn minden idők legnagyobb átlagsebességű, 251,882 km/ó-s körével biztosította be a pole pozíciót a japánoknak.

Az idejét maga Seidl is „lenyűgözőnek" nevezte, és elismerte, hogy ők ideális körülmények között sem lettek volna képesek hasonlóra.



Ugyanakkor azt remélte, a 28-30 fokos hőség, a forró aszfalt versenykörülmények között a Porschének fog kedvezni inkább, csak az éjszakai hűvösben kerülhetnek átmeneti hátrányba.

Eleinte a Toyotánál volt az előny

A rajtnál a 7-es rajtszámú Toyota Mike Conwayjel a fedélzeten simán megtartotta a vezetést, Neel Janinak az 1-es Porschével azonban sikerült beférkőznie Sébastien Buemi 8-as Toyotája elé. A mezőny egyetlen nem gyári LMP1-es autója, a ByKOLLES-é egy pillanatra feljött az 5. helyre, a 9-es Toyota elé, de szinte rögtön utána kisodródott a Mulsanne egyenesre vezető Tertre Rouge kanyarnál, defektet kapott, és a bokszba kényszerült. Később egy motorhiba végleg kivonta a forgalomból.

Bár a verseny előtt úgy látszott, a Toyota képes lesz 14 kört teljesíteni egyhuzamban – eggyel többet a Porschénél –, a nagy melegben a benzin megnövekedett térfogata miatt nappal nem tudtak eleget tankolni az autóikba ehhez, ezért normális esetben mindkét gyártó autói 13 körönként látogattak be a bokszba. Az első kiállását viszont Buemi még egy körrel Jani előtt bonyolította le, ezzel visszavéve tőle a 2. helyet. Röviddel később megtámadta, sőt meg is előzte a csapattársát, Conwayt is, akinek azonban a Mulsanne-ban sikerült újra megszereznie a vezetést a 7-es autóval.

A gyári csapatok kálváriája a 4. órában kezdődött.

Először a 2-es rajtszámú, Earl Bamber / Timo Bernhard / Brendon Hartley 919 Hybridre csapott a le a végzet: az első villanymotort kellett kicserélni benne, amivel durván egy órát vesztett, és az 56. helyre esett vissza a még talpon lévő 58 autó közül. Ekkor még senki nem gondolta volna, hogy a végén pont ez az autó áll majd harcban a győzelemért...

A 7-es, Mike Conway / Kobajasi Kamui / Stéphane Sarrazin hármas Toyotája egyelőre simán haladt az élen, az Anthony Davidson, Sébeastian Buemi és Nakadzsima Kazuki által vezetett 8-as pedig a Neel Jani / Andre Lotterer / Nick Tandy trió 1-es Porschével folytatott fordulatos párharcot a 2. helyért. A 7. órában Nakadzsima megelőzte Lotterert az Arnage kanyarnál, és szép lassan 14 másodpercre faragta el a hátrányát a csapattársával, Sarrazinnel szemben, így megint a japánok két autója volt elöl.

Ám amikor Nakadzsima a következő órában átadta a helyét Bueminek, beütött a krach: a 8-as Toyotát egy műszaki hiba miatt behívták a garázsba. „Ahogy Sebastian váltotta Kazukit, valamilyen zajt hallott az autó eleje felől. Az adatokon hamar észrevettük, hogy gond van az első villanymotorral – magyarázta a Toyota csapatának igazgatója, Rob Leupen.

Sebastiannak sikerült visszaevickélnie a bokszba, ahol kicseréltük a motort, plusz az akkumulátort és az első futóművet is.



Ezzel 27 kört vesztettünk a Porschéhez képest."

Kegyetlen hajrá a GTE-ben A GTE autók között végig elképesztően kiélezett küzdelem zajlott. Vasárnap délelőtt még volt olyan pillanat, amikor az öt gyártó – az Aston Martin, a Ford, a Corvette, a Porsche és a Ferrari – egy-egy autója állt az első öt helyen, ugyanazon a körön belül. A győzelem csak a 24. óra legvégén, az utolsó kör elején dőlt el, amikor Jonny Adam a 97-es Astonnal – amelyen Darren Turnerrel és Daniel Serrával osztozott –megelőzte az addig az élen álló, 63-as számú Corvette-et. A két autó az 1. helyért hosszan tusakodva előzőleg össze is koccant. A Corvette közben meg is sérülhetett, mert lelassult, és visszaesett a 3. helyre, a 67-es rajtszámú Andy Priaulx / Harry Tincknell / Pipo Derani trió Ford GT-je mögé. A Porsche új 911-ese 1 kör hátrányban a 4. helyen végzett.

A 8-as Toyotának tehát kétszer annyi idejébe került lényegében ugyanaz a probléma a hibrid rendszerrel, az ERS-szel, mint korábban a 2-es Porschének, amely lassacskán kapaszkodott egyre feljebb, de még mindig csupán a 32. helyen állt. A Toyota egyelőre így is biztonságban érezhette magát: a 7-es autójuk már egy teljes másodperces előnnyel vezetett az 1-es Porsche előtt, a José Máría López / Kunimoto Judzsi / Nicolas Lapierre-féle 9-es pedig, jóllehet, 2 körös hátrányban, simán tartotta a 3. helyét.

Amikor leszáll az éj...

Az éjszaka aztán pillanatok alatt hozta el az újabb tragikus fordulatot a japánok számára: a 11. órában, egy Safety Car-fázis végén Kobajasi hiába próbált felgyorsítani, a 7-es rajtszámú autó kuplungja megmakacsolta magát.

Még a nagy rivális garázsában is hitetlenkedve, bajtársias együttérzéssel nézték, amint Kobajasi perceken át kétségbeesetten próbál visszavergődni a bokszba,



többször meg-megállva, aztán csigatempóban újra elindulva. A küldetése azonban nem járt sikerrel, és az autója hosszú szenvedés után ironikus módon azonban pont a híres Porsche-kanyaroknál állt meg végleg.

Ezzel az 1-es Porsche, éppen Tandyvel a volánnál, átvette a vezetést, és a német cég esélyei egy csapásra sokkal jobbnak tűntek. A Toyota egyetlen reménysége a harmadik autó, a 9-es maradt, amely azonban egy teljes perccel hátrébb körözgetett. Ám ott is csak rövid ideig, mert lekörözés közben összekoccant egy LMP2-es autóval, és közben defektet kapott. Majdnem az egész kört, 13 kilométert kellett volna megtennie, hogy eljusson a bokszig, a szétszakadt gumi azonban kárt tett a Toyota érzékeny belső részeiben, és hamarosan lángok csaptak ki a kerékdob környékéről.

A felrobbanó megrongálta a hidraulika fontos részeit a bal oldalon"

– mondta Leupen.

A Toyota tavaly, amikor csak két autót hozott Le Mans-ba, egyetlen körre volt a győzelemtől. Most hiába próbálták hárommal bebiztosítani magukat, hiába volt jobb a tempójuk, még a táv feléig sem jutottak el. „Természetesen a csapatnál is mindenki felteszi a kérdést, hogy miért alakult így – ismerte el filozofikusan, nagyokat nyelve Leupen. – Pont azért jöttünk három autóval, mert tudtuk, hogy az ilyesmi megtörténhet. Hát, velünk meg is történt. Benne van a pakliban..."

De a Porsche sem úszta meg

Az 1-es Porschének ezek után nem maradt komoly ellenfele – leszámítva saját magát. A németek azért semmit nem vettek biztosra. „Ahogy az éjszaka láttuk, bármi megtörténhet – mutatott rá óvatoskodva Seidl, és az autóból reggel kiszálló Tandy sem érezte a zsebében a győzelmet.

Túl óvatosan sem szabad vezetni, mert akkor az embernek elkalandozik a figyelme

– mondta. – Saját magammal versenyeztem, tulajdonképpen egy teljesen másik pályán, mint előzőleg, mert mindenhol a fehér vonalon belül próbáltam maradni."

A Porsche pilótái azonban hiába kerülték el a rázóköveket, a végzet rájuk is lecsapott. Lotterer alig ült be Tandy helyére, a 919 Hybrid hajtása megadta magát. Akárcsak előtte Kobajasi, ő is megpróbált a villanymotorral visszadöcögni a bokszba, de ő sem jutott el odáig: kénytelen volt feladni a reménytelen küzdelmet.

Ezzel hihetetlen módon egy LMP2-es autó, a Jackie Chan DC Racing 38-as rajtszámú, Ho-Pin Tung / Oliver Jarvis / Thomas Laurent felállású Oreca-Gibsonja vette át a vezetést



alig három órával a leintés előtt. A 2-es rajtszámú, még talpon maradt Porsche ekkor már a 2. helyen állt, miután átverekedte magát a mezőnyön, de a hátralévő időben 2 körös hátrányt kellett ledolgoznia. Ez a korábbi években nem okozhatott volna problémát, a megerősített aerodinamikájú, 600 lóerős LMP2-es autók tempója azonban az idén mindenkit meglepett – az egyenesek végén még az LMP1-eseknél is nagyobb sebességet értek el.

A Porschének a számítások szerint körönként 11 másodpercet kellett vernie a gyakrabban, kb. 10 körönként tankolni kényszerülő Orecára, hogy a verseny végén átvegye a vezetést. Brendon Hartley eleinte pontosan ennyivel diktált erősebb tempót nála, ám úgy alakult, hogy a győzelmet eldöntő helycserére már hamarabb, a 23. óra befejeztével sor került, amikor már Timo Bernhard vezette a 919-et.

A Porsche tehát megmentette a gyári prototípusok becsületét, még ha nem is sokon múlt.

A három Toyotából csak egy jutott el a célig, a 8-as számú: Buemi a hajrában többször is megfutotta a leggyorsabb kört, de be kellett érnie a 9. hellyel, ami legalább a hosszútávú világbajnokságban, a WEC-ben ért pár értékes pontot az összetettet vezető trió számára.

Ez azonban sovány vigasz. A Toyota csapatának lesz miért magyarázkodnia Japánban, miután hiába voltak gyorsabbak, hiába költöttek el egy csomó pénzt a harmadik autóra, az év legfontosabb sportkocsiversenyén zsinórban harmadszor is vereséget szenvedtek a Le Mans-i 24 órás legsikeresebb gyártójától, a Porschétől.