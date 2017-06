Egy 18 éves magyar fiú a Hungaroring új királya

Dupla dobogóval ünnepelte meg Tassi Attila, hogy június 14-én nagykorú lett. Az alig 18 éves magyar versenyző mindkét futamot megnyerte a TCR International Series magyarországi hétvégéjén.

A M1RA versenyzője a nyolcadik helyről rajtolt a második versenyen, az első körben már a harmadik helyen autózott, majd folyamatosan zárkózott fel az előtte lévőkre. Sikerült Moellert és Altoét is megelőznie, az első helyen azután körről-körre növelte előnyét. 1.56.492 volt a versenyben futott legjobb körideje.

A M1RA tulajdonosa, Michelisz Norbert, aki ezen a hétvégén szintén versenyzett a Hungaroringen, a hatodik helyen ért célba. A magyar csapat harmadik versenyzője, Roberto Colciago az ötödik lett.

Tassi Attila nemzetközi sorozatban most hétvégén állhatott először a dobogó tetejére, hiszen az első versenyt is megnyerte a TCR International Seriesben, majd rögtön duplázott is. A kettős győzelemnek köszönhetően pedig átvette a vezetést az összetettben csapattársától, Colciagótól.