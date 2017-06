Jön a WTCC első joker-körös futama

Június utolsó hétvégéjén Vila Real lesz a helyszíne a túraautó-világbajnokság soron következő fordulójának. A portugáliai futamokon mutatkozik be a sorozat legújabb dobása, a ralikrosszból lenyúlt joker-kör.

Az újítást azért vezetik be, hogy az előzésre alkalmatlan utcai pályákon is legyen izgalom, mert a promóter szerint a nézők akcióra vágynak. Ez alapján a nyitó- és a főfutamon is lesz egy alternatív útvonal - ezt Vila Realban a 26-os kanyarnál jelölték ki -, amit a versenyzőknek kötelező teljesíteniük, de az első három körben nem mehetnek majd ki a jokerre.

A WTCC promótere, Francois Ribeiro azt reméli, hogy a ralikrosszban bevált szabály új dimenzióba emelheti a túraautó-vb izgalmait.

Michelisz Norbert szerint nemcsak a nézők, hanem a versenyzők is jól járnak az újítással. Nagyon jó ötletnek tartom, megértem, hogy a szurkolók az utcai pályás futamokon is akciót szeretnének látni. A joker körnek köszönhetően kedvező stratégiát dolgozhatunk ki és előzésre is képesek lehetünk."

A magyar versenyző hetedik helyen áll a bajnokságban, de mindössze 31 ponttal van lemaradva az összetett vezető Nicky Catsburg mögött.