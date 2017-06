Ingyenes autósport-hétvége a Hungaroringen

Részben az egykori World Series by Renault-rendezvények hangulatát megidéző ingyenes hétvégét tartanak július 1-jén és 2-án a Hungaroringen. A Forma-Renault 2.0 Európa-kupa mezőnye mellett Mogyoródra látogat az ezúttal főszereplő International GT Open is, amely az egyik legkomolyabb GT3-as versenysorozat a legkülönfélébb túraautókkal.

Harmadszor látogat a Hungaroringre az International GT Open nemzetközi túraautós sorozat, amely részben megidézi majd az egykori World Series by Renault-hétvégék hangulatát. Csakúgy, mint sok éven keresztül a WSR, a július 1-jén és 2-án megrendezésre kerülő hétvége is teljesen ingyenes lesz a nézők számára, ráadásul nemcsak a lelátóról, hanem a paddockból is szabadon követhetők az események.

További párhuzam, hogy az International GT Open egyik betétsorozata lesz a korábban a WSR keretében megrendezett Forma-Renault 2.0 Európa-kupa is, amely mögött továbbra is teljes mellszélességgel áll a Renault Sport.

A hétvége főszereplői azonban az International GT Open mezőnyében versenyző túraautósok lesznek. A 2006-ban indult széria mára az egyik legkomolyabb GT3-as sorozattá nőtte ki magát, a több száz lóerős Ferrarik, BMW-k és Lamborghinik mellett még Lexusokkal is találkozni a roppant színes mezőnyben. A szériában szerepel a korábban a Forma-1-ben is megfordult, és ott botrányhőssé vált Nelsinho Piquet, de ismerős lehet a Red Bull-hátterű Antonio Felix da Costa neve is, aki többek között a DTM-ben is kapott már lehetőséget.

A hétvége programját színesíti a Forma-3-as autókat felvonultató Euroformula Open, valamint a szintén nyitott tetős autókkal zajló Radical European Masters, és a Lotus-kupa is.

A Hungaroringen már csütörtökön elkezdődik a program privát tesztekkel, pénteken a szabadedzéseket tartják. Szombaton reggel fél kilenckor kezdődnek az időmérők, az első verseny 13.50-kor startol. A vasárnapi versenyprogram délelőtt tízkor indul. Az International GT Open első versenye 70, míg a vasárnapi második 60 perces lesz. Jó hír a nézőknek, hogy nemcsak autóval, hanem a 321-es menetrendszerinti buszjárattal is el lehet érni a versenypályát.