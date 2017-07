Kiss Norbert nem bírt Lackóval, de nem ezért sírta el magát

A kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert második lett a gyorsasági kamion Eb nürburgringi versenyhétvégéjének vasárnapi futamán.

A sorozat honlapja szerint a 32 éves szombathelyi pilóta a délelőtti időmérő edzésen az első rajtkockát szerezte meg, végül a cseh Adam Lacko mögött másodikként ért célba. A vasárnapi második futamot törölték, mivel pálya a sok olajtól nagyon csúszóssá vált.

Ilyenkor ugyanis igazi kamionos fieszta van a Nürburgringen, különböző versenysorozatok futamai követik egymást. Itt indul például az angol bajnokság, a BTRC egyik futama is a csatornán túlról. Ennek a versenynek az egyik indulója annyi gázolajat locsolt szét, hogy a rendezők nem tudták biztonságossá tenni a pályát. Ennek a hétvége negyedik kamion Európa-bajnoki futama látta a kárát, mivel a vasárnapi második versenyt törölni kellett.

Kiss a szombati két futamon második, illetve kilencedik lett, akkor is mindkétszer az összetettben is élen álló Lacko győzött.

"Sikerült pole pozíciót futnom, ami, komolyan mondom, régen volt ilyen, de elsírtam magam a versenyautóban – nyilatkozta honlapján a magyar Európa-bajnok. – Annyira komoly dolog, hogy idejöttem ehhez a csapathoz, elkezdtük itt a dolgokat felhozni, fejlesztettünk a versenykamionon, fejlesztjük a motort és most elértünk ide, hogy tényleg a Nürburgringen, ahol évekkel ezelőtt is meg kellett, hogy szenvedjek egy pole pozícióért, most sikerült ezt megfutni.

"A bajnokság szempontjából nagyon jó volt ez a hétvége, így az összetettben elérhető közelségben van a második-harmadik hely. Adam nagyon erős, és nagyon nagy szerencséje van a sok esős versennyel, ugyanakkor jövünk mi is fel! Nagyon örülök a fejlődésnek a csapat részéről, úgyhogy minden jó! Megyünk tovább!"

A magyar pilóta a negyedik helyről várja a folytatást. A sorozat következő versenyét a Hungaroringen rendezik augusztus 26-27-én.