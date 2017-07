Sérült bukócső zúzta szét a magyar versenyző dobogós álmait

Tökéletesen felkészülve, újabb dobogós reményekkel utazott Kiss Pál Tamás a svédországi Höljesbe. A Speedbox Racing Team számára azonban már az első kvalifikációs futam után véget ért az Európa-bajnokság harmadik fordulója, mert egy ütközésben megsérült az autó bukócsöve, és emiatt az FIA felügyelői nem engedélyezték a folytatást.

Végetlenül csalódottak vagyunk, hihetetlen, hogy egy ilyen eset miatt elúszott a hétvégénk, és a bajnokságban is nagyon hiányoznak ezek a pontok." – kezdte Kiss Pál Tamás, majd a történteket is elmesélte. „Nagyon jól rajtoltam az első kvalifikáción, első helyen voltam, amikor a kanyar bejáratán Ole-Kristian Temte meglökött, majd utána padlógázzal újra nekem jött. Kettőnkön kívül még Larsson és Tanevik is kiesett, de Hvaallal ketten még el tudtunk indulni az újraindított futamon, amit szervó nélkül ugyan, de sikerült befejeznem.

Ezt a balesetet még tudtuk volna kezelni, de a futam után rögtön jöttek az FIA ellenőrei, és mivel minimális mértékben ugyan, de megsérült a bukócső, nem engedték folytatni a versenyt.

Teljesen összeomlottunk, mert azt könnyebb lett volna elfogadni, ha hibázok a pálya gyors szakaszán és amiatt történik a baleset, vagy valami hasonló ok miatt fejeződik be a hétvégénk. Ehelyett egy tökéletes rajt után első helyen voltam, és egy a mezőny végéhez tartozó pilóta, aki körönként másodpercekkel lassabb, és még elegendő helyet is hagytam neki, gyakorlatilag tönkretette a bajnoki álmainkat."

Tökéletes volt a csomag

Ezek az álmok pedig megalapozottak voltak, a Peugeot 208 WRX a legjobb formában érkezett a svédországi futamra. Az első szabadedzést megnyerte Kiss Pál Tamás, a másodikon a második helyen végzett, és az időeredményei alapján a VB mezőnyben is könnyedén az elődöntőbe juthatott volna.„Höljesre összeállt a csomagunk. Megérkezett az Öhlinstől az az új gátlószett amit velük, és a Peugeot-val közösen fejlesztettünk, a kocsi beállításai is tökéletesek voltak, és a rajtokon is sikerült javítani, hiszen a Q1-ben a negyedik helyről jöttem el elsőként, úgy hogy a mezőny egyik legjobbja Robin Larsson is ott volt a futamban. Sajnos ilyen a versenyzés és a rallycross, egy buta manőver egy versenytárstól megpecsételhet egy hétvégét, és kihatással lehet a bajnokságra. Természetesen nem adjuk fel, bármennyire is csalódottak vagyunk. A magyar bajnokságra koncentrálunk, az Eb-n pedig ettől kezdve a futamgyőzelem a cél a hátralevő két versenyen. Taktikázni már nem kell, a bajnoki címhez sajnos túl nagy a hátrányunk, de a futamgyőzelemhez megvan a sebességünk, így Franciaországban és Lettországban támadunk!" – mondta Kiss Pál Tamás.

A következő Európa bajnoki futamot a francaországi Loheacban rendezik.