Jótékonykodással segít a speciális mentőkön a magyar WRX-versenyző

Egy emberként mozdult meg a hazai autósport közössége, amikor július elején leégett a Special Rescue Team telephelye és a műhelynek helyet adó családi ház tetőtere. Két autó, valamint az életmentő felszerelések nagy része is megsemmisült a tűzben. A csapat több mint 12 éve kezdte a munkáját Németh Szilvia vezetésével. A Hungaroring kivételével valamennyi hazai autósport rendezvény helyszínén ment a csapat, a tűz azonban megnehezíti a további munkájukat.

A ralikrossz világbajnokság egyetlen magyar résztvevője, Lukács "Csucsu" Kornél is szeretne segíteni a Speciális Mentő Egyesületen, annál is inkább, mert a fiatal tatai autóversenyzőn pályafutása alatt már többször is segítettek a csapat tagjai a sprint, túra, rali és ORB futamokon.

Az Origóhoz eljuttatott közleményében az áll, csapatával együtt kötelességének érzi, hogy most ő is segítsen. Ezért felajánlja licitre a legkedvesebb ralis tűzálló kesztyűjét. Lukács Kornél ezt a kesztyűt viselte Európa-bajnoki futamgyőzelme alatt Korzikán, de több Eb- és JWRC futamot is látott a ruhadarab, valamint ott volt a legendás Monte Carlo ralin is.

A beérkező legmagasabb, nyertes licit összegét Csucsu szponzorai közösen megduplázzák, Így az árverésen elért összeg dupláját költhetik el a mentőcsapat felszerelésre, szerszámra, autóra, laptopra – amire éppen a legnagyobb szükségük van.

A licit a CsucsuRX Facebook oldalon folyik, a poszt alatti kommentekben. Így aki nem pénzzel, az megosztással is tehet az ügyért. A végső összeget augusztus 26-án, az Autocross Eb előtt adja át a csapat.