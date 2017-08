Keszthelyi Vivien visszaverte az ex-Forma-1-es pilóta támadásait

Keszthelyi Vivien, az Audi tehetséggondozó akadémiájának magyar versenyzője a TT Cup sorozat legfiatalabb tagjaként mindkét zandvoorti futamot pontszerző helyen fejezte be, ráadásul az idei szezonban a legjobb hétvégéjén van túl.

A szombati időmérő kissé nehezen indult a 16 éves debreceni születésű pilótának, mivel az eső miatt csak később tudott kigurulni az első piros zászló miatt rövidebb kvalifikációra, ráadásul éppen amikor a leggyorsabb körét kezdte meg, lengyel riválisa olyan balesetet szenvedett, amely miatt újabb piros zászlóval idő előtt leintették az időmérőt.

Emiatt Keszthelyi Vivien csak a 13. helyről kezdhette az első futamot, ami rendkívül emlékezetes marad a számára, hiszen egy korábbi F1-es pilótával, a hazai pályán versenyző Giedo van der Gardéval került csatába. A rutinos 31 éves holland - aki a Caterhamnél versenyzett a száguldó cirkuszban, valamint tesztpilótaként a Sauber alkalmazásában is állt - a fiatal magyar előtt rajtolt, Keszthelyinek azonban sikerült megelőznie őt, ráadásul több támadását is magabiztosan visszaverte. A sorozat történetének első magyar versenyzője végül a 11. helyen ért célba, ami 8 pontot ért neki.

Az első pontjait a legutóbbi versenyhétvégén, a Norisringen begyűjtött magyar pilóta így pozitív érzésekkel vághatott neki a másnapi második futamnak, de nehezebb helyzetből, hiszen ekkor a 15. helyről rajtolt - mivel az időmérőn futott két leggyorsabb kör alapján osztják be a rajtrácsot, amelyet ő csak a gumimelegitő köre alapján ért el. A korábbi versenyeken szerzett tapasztalatok alapján a fiatal magyar pilóta az elején megpróbált kimaradni a tülekedésekből, s taktikusan kezdett. Ezt követően igazi embert próbáló futama volt, ugyanis több előzést mutatott be, e mellett viszont többször is nehéz helyzetbe került egy-egy riválisának kicsúszása, vagy előzési kísérlete közben, azonban minden ilyet kiválóan oldott meg.

Ezúttal a kockás zászló a 12. helyen intette le, ami újabb 8 pont a pontversenyben, de talán még ennél is többen jelentett Keszthelyi Viviennek, hogy a futamot követően az Audi Sport Racing Academy instruktorai külön gratuláltak neki teljesítményéhez, kiemelve, hogy volt az idei szezonban az eddigi legjobb hétvégéje.