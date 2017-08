Ausztriába is győzni megy Kiss Pál Tamás

Húsz pont előnnyel vezeti a Magyar Rallycross-bajnokságot Kiss Pál Tamás, és bár az előző fordulóban megszakadt egy hosszabb győzelmi sorozat, most újra a dobogó tetejét veszi célba a SPEEDBOX Racing Team versenyzője.

2007-ben első rallycross győzelmét is a greinbachi pályán szerezte Kiss Pál Tamás, tavaly pedig nemcsak a magyar és az osztrák ellenfelekkel, hanem az elemekkel és apróbb technikai hibákkal is megküzdött, és győztesként fejezte be a versenyt. Idén technikai hibáktól mentes, napsütéses futamot szeretne a csapat, a cél pedig az újabb győzelem.

„Most is nyerni megyünk, ahogy az eddigi futamokon is tettük, de semmiképpen sem szeretnék kockáztatni. Ennek több oka is van. Egyrészt nem szeretnék még egy olyan döntőt, mint Kakucson volt, igaz ezen a pályán végre valóban lehet előzni, nem kell olyan kockázatos manőverekbe belemenni, mint Kakucson. Másrészt idén is vezetjük a bajnokságot, a köridők árulkodnak a valós tempónkról, így nem érdemes kockáztatni a bajnoki címvédést, figyelni kell a pontokra is. Harmadrészt vigyáznunk is kell az autóra, mert a következő hétvégén a franciaországi Eb futamra utazunk, ahol viszont már a kockázatvállalás is belefér majd a győzelem érdekében – mondta az elutazás előtt Kiss Pál Tamás.

A szervízcsapat az elmúlt napokat is munkával töltötte, mert a kakucsi utolsó kanyaros ütközésben szinte minden megsérült a Peugeot 208 WRX bal hátulján, így a szervizcsapat rengeteget dolgozott mire újra tökéletes lett az autó.Ahogy megszokhattuk mostanában, erre a hétvégére is érkezik újabb fejlesztés.

„Teljesen más váltóáttétel sorral érkezünk Gerinbachba. Régóta tervezzük ezt a fejlesztést, az Oreca mérnökeivel a szezon során többször is alaposan átbeszéltünk mindent, mert egy ilyen színvonalú autóban, mint a mi Peugeot 208 WRX-ünk, minden apró módosítás azzal jár, hogy a teljes rendszert hozzá kell igazítani. Ez a fejlesztés remélem elég lesz ahhoz, hogy Greinbachban, és az utána következő Eb futamon is jó eredményt érjünk el."

Már az előfutamok is kihívásokat tartogatnak majd az Ob ötödik versenyén, mert népes a Supercars kategória, és az ellenfelek is sokat erősödtek. A rendszeres Eb résztvevők mellett a magyar bajnokság élmezőnye is sokat gyorsult, Spitzmüller Csaba, Vass Zoltán, Mózer Attila, Kotán Péter és Harsányi Zoltán most is nagyon erős ellenfél. Kiss Pál Tamás ennek ellenére magabiztosan várja a versenyt

„Greinbach ideális pálya a Peugeot számára, már tavaly a régi futóművel is megtaláltuk azokat a beállításokat, amivel mi voltunk a leggyorsabbak. Azóta rengeteget fejlődött az autó, és a beállítások terén is sokat tanultunk, legutóbb épp az aszfaltos szakaszokon sikerült új területeket felfedeznünk.

Biztos vagyok benne, hogy még tovább fogunk gyorsulni – fejezte be Kiss Pál Tamás.

A Magyar Rallycross-bajnokság állása:

1. Kiss Pál Tamás 111 pont

2. Kárai Tamás 91 pont

3. Vass Zoltán 79 pont

4. Spitzmüller Csaba 68 pont

5. Mózer Attila 67 pont

6. Kotán Péter 62 pont

7. Harsányi Zoltán 54 pont