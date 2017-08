Talmácsi világbajnoki győzelme újra a tévében

Újra átélhetjük Talmácsi Gábor legjobb futamait. A Moto GP 125 köbcentis kategóriájának 2007-es világbajnoka tíz évvel ezelőtt lett a géposztály királya.

A Spíler TV-n csütörtökönként lesz látható a "Talma Classic" a 2007-es év legnagyobb küzdelmeivel. Különlegessége, hogy​ éppúgy, mint 10 évvel ezelőtt, a versenyeket ismét Mezei Dániel kommentálja, Talmácsi Gáborral együtt. A legsikeresebb magyar motorversenyző tíz év távlatából, tíz év tapasztalatával nézi vissza és kommentálja majd saját magát.