Kiss Norbi partihangulatban utazhat a cseh futamra

A kamion Európa-bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének vasárnapi utolsó futamán Kiss Norbi mindent vagy semmi alapon ment, de a technika nem bírta az iramot, és a motor megadta magát a Mercedesben.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a német autóipari óriás kezd jobban beállni a Tankpool24 Racing mögé, így a tavalyi évvel ellentétben az idén már adott egy plusz motort tartalékba a csapatnak. A probléma már csak az volt, hogy miközben a mezőny többi része a magyar hétvége után egyből útra is kelt, és a hétvégi következő verseny helyszíne, a csehországi Autodrom Most felé vette az irányt, addig Markus Bauer csapatánál még meg kellett birkózni az erőforrás komplett cseréjével is.

Ennek a problémának a megoldásában a Camion Express Szerviz Kft. sietett Norbi és csapata segítségére, azzal is, hogy újra helyet biztosítottak a felkészítéshez, szereléshez, ami most indokoltabb volt, mint eddig bármikor a szezon folyamán. A német-magyar összefogás újra eredményes volt,

mert egy erős munkanap végén beröffent az Actros új szíve, és este már partihangulat volt a csarnokban,ahonnan Norbi is bejelentkezett élő videó formájában a Facebook-oldalán.

Annak ellenére, hogy pontokban nőtt a lemaradás a bajnoki éllovas Adam Lackóhoz képest a Hungaroring után, Norbiék nem feltett kézzel utaznak az idei fő rivális hazájába. Kiss elmondása szerint most már örülnének akár egy esős versenynek is, mert úgy tűnikmegtalálták a megfelelő beállításokat a Mercedesen a vizes körülményekre.Ugyan a Tankpool24 legénysége utolsóként hagyja el Magyarország területét, az elsőségért szállnak majd újra harcba a hétvégén.

