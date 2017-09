Eb-dobogón zárta az idényt a magyar rallycrossos

A lettországi szezonzárón a harmadik helyen végzett Kiss Pál Tamás, és ezzel az Eb idei értékelésében is a harmadik helyen zárt a SPEEDBOX Racing Team versenyzője, és az eddigi legjobb magyar eredményt érte el a szakág legerősebb kategóriájában, a négykerékhajtású, 600 lóerős autókkal versenyző Supercars géposztályban.

Az év végi dobogóért a 2015-ös Európa-bajnok Tommy Rustadot hat ponttal kellett megelőzni a szezonzárón, a korábbi vb-futamgyőztes Robin Larssonnál pedig legalább egy ponttal kellett többet gyűjtenie Kiss Pál Tamásnak a szezonzáró rigai versenyen. Emiatt, és a változó körülmények miatt mégis inkább óvatosan kezdett a csapat.

Ehhez képest a szombati első futamban második lett a magyar versenyző, majd az esős második futamot nem kis meglepetésre megnyerte.

"A legcsúszósabb első rajtkockából indultam. A futam azonban remekül sikerült, kicsit becsaptam, és a hátsó ugratóban szinte átrepültem Derek Tohillon, és megnyertem a futamot. Az idő is az összetett második volt, így megint nőtt az előny a riválisok előtt, de ami fontosabb, hogy csodálatosan működött a vízen a Peugeot 208 WRX" – osztotta meg élményeit hivatalos oldalán a magyar Kis Pál Tamás.

A vasárnapi bemelegítésen azonban folyni kezdett az autóból az olaj, kiderült, hogy a hajtásláncban ment tönkre egy alkatrész, és a váltóolaj távozott nem kívánatos módon a kocsiból. A szerelők azonban fél óra alatt hozták rendbe az autót, amire két kvalifikáció, egy elődöntő és egy döntő várt még aznap.

Végül minden jól alakult, a negyedik kvalifikációs futamot egyenesen megnyerte Kis Pál Tamás - olyan futamidővel, aminél csak ketten mentek jobbat a vb-mezőnyben -, és az elődöntőben, valamint a döntőben már csak meg kellett tartania az addigra megszerzett összetett harmadik helyet – ami végül sikerült is.

"Folyamatos fejlesztéssel telt a szezon, hogy lépést tudjunk tartani a többiekkel, a hazai bajnokságban is figyelnünk kellett, hogy megvédjük a címünket, és így sikerült az Eb-n is dobogón végeznünk, ami óriási siker. A legjobb Peugeot-val versenyző csapat lettünk, erre különösen büszke vagyok, és büszke vagyok a csapatomra is, akik megmutatták, hogy egy kis magyar alakulat képes a rallycross csúcsára jutni. A verseny után minden riválistól átjöttek a mérnökök és gratuláltak, hogy gyakorlatilag négy futamból odakerültünk a dobogóra, hiszen Norvégia csak az első kvalifikáció első kanyarjáig tartott nekünk" - utalt az ottani kizárására.

A Rallycross Európa-bajnokság Supercars kategóriájának végeredménye:

1. Anton Marklund 129 pont

2. Thomas Bryntesson 101 pont

3. Kiss Pál Tamás 90 pont

4. Robin Larsson 88 pont

5. Tommy Rustad 86 pont

6. Alexander Hvaal 61 pont