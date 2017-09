Kiss Norbi nehéz vasárnapja Le Mansban

Kiss Norbert egy negyedik és egy ötödik helyet szerzett a kamionos Európa-bajnokság le mans-i hétvégéjén vasárnap. Ez azt jelenti, hogy a magyar versenyző az összetett pontverseny harmadik helyén áll.

A mai nap eredményei tekintetében értékelődik csak fel igazán, hogy milyen remek napot is zárt tegnap a szombathelyi pilóta. Akkor minden helyzetből jól jött ki, és még egy komolyabb hiba is belefért. Ma minden erőfeszítése ellenére csak egy negyedik és egy ötödik helyezést sikerült elérnie a magyar versenyzőnek. Az elképesztően szoros időmérőn most egy harmadik helyet sikerült megcsípni, pedig láthatóan nem ment rosszul Norbi, mindőssze +0.139 ezredmásodperccel maradt el a polet megszerző Sascha Lenztől.

A rajtnál mindenki tisztán eljött, és ahogy az várható volt, a második helyről induló Adam Lacko simán és tisztán el tudott menni a német versenyző mellett már a Dunlop híd alatt. Norbi megint nem tudott megfelelően gyorsulni, így Jochen Hahn pedig mellette ment el. Elöl Lenz tartotta a cseh tempóját, amit egyébként maga is elismert, hogy ma meglepően jól működött az MAN-je. Ki is alakult ez a két páros az élmezőnyben, és ez a verseny végéig nem is változott, ahogy Lenz, úgy Kiss sem tudott mit kezdeni az előtte haladóval. Érthető, hogy a szombathelyi kissé csalódott volt a verseny után:

Az időmérős köröm jó volt, de nagyon szoros a mezőny eleje. Szerintem sikerült kiautóznom délelőtt mindent a Mercedesből, de ezúttal ez csak a harmadik helyre volt elég. Kár, mert részben ezen ment el a versenyem is. A rajtnál újra visszaestünk, nem is voltam most jó pozícióban, így még jó is volt, hogy a negyedik helyen tudtam fordulni. Előzni meg nem tudtam.

A francia hétvége utolsó versenyét Norbi csapattársa, André Kursim kezdhette az élről, a mai első versenyen elért 8. helyének, és a fordított rajtrácsnak köszönhetően. Ami azonban Zolderban még működött, itt már nem: ő, és sajnos Kiss Norbi is, visszaestek a rajtnál. Ennek leginkább Gerd Körber örülhetett, akinek tegnap nem jött ki a lépés, mert Antonio Albacete elkaszálta a győzelmi esélyeitől. A spanyol egyébként ma is inkább kirakósozott versenyzés helyett, ezúttal Sascha Lenz lett az áldozata, de szerencsére ez az eset is kellően távol történt Norbitól, így ebből is kimaradt. Az elején, hogy ne unatkozzon, Körber mindeközben Steffi Halm szorongatását érezhette a verseny elejétől a végéig. Mögöttük Hahn és Vrsecky küzdött a harmadik helyért, Norbi a hatodik helyen ment, és gyakorlatilag Lenz 30 másodperces büntetése miatt jöhetett fel a verseny végére az ötödik helyre. Kiss Norbinak így matematikailag is elszálltak az esélyei arra, hogy 2017-ben esetleg újra kamion-Európa bajnok legyen immáron a tankpool24 csapatával.

Így látja a helyzetét most a magyar versenyző:

A rajtnál a váltás nem sikerült, üresbe váltottam. Aztán az első kanyarban középen voltam, nekem is jöttek, a jobb hátsó rugóm eltört, de ehhez képest a versenykamionom jól tartotta magát. Talán érthető, hogy így már nem tudtam érdemben felvenni a harcot az előttem haladókkal. Bevallom, többet vártam ettől a hétvégétől, de sikerült a pontokra ülnöm, ami még jól jöhet Jaramában a bajnokság szempontjából. Ott mindenképp majd Jochen Hahnra, és Steffi Halmra kell majd hogy figyeljek, hiszen a másodiktól a negyedik helyig bezárólag mi tanyázunk az egyéni összetettben. Bármi lehetséges még...

A Kamion Európa-bajokság Október 7.-én és 8.-án a spanyolországi Jaramában futja a szezonzáró versenyhétvégéjét.