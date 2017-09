A versenybíróság és a technika ördöge kiszúrt a magyar pilótával

Újabb értékes pontokat gyűjtött Keszthelyi Vivien az Audi TT Cupban, azonban a sorozat legfiatalabb tagja felemás érzésekkel utazott haza Spielbergből, ugyanis a második versenyen a versenybíróság és a technika ördöge közös erővel fosztotta meg a sikeres befejezéstől, újabb pontszerzéstől.

A magyar pilóta számára nehezen kezdődött az ausztriai nagydíj, ugyanis az erre a hétvégére szerződtetett versenymérnöke egy nappal az érkezés előtt jelezte, nem tud ott lenni a Red Bull Ringen: többek között emiatt a pénteki szabadedzésen, majd a szombati időmérőn is a 14. időt autózta Keszthelyi Vivien azonban a kettő között már gyorsulni tudott, így voltak pozitív jelek az első versenyt megelőzően.

A futam jól is kezdődött, a 14. helyről indulva egy remek rajt után több előzést is bemutatott, majd a nyolcadik pozícióban autózott. Ekkor Kevin Arnolddal került nagy csatába, két körrel a vége előtt azonban a féke meghibásodott, így még az is nagy teljesítmény volt tőle, hogy csak két helyet csúszott vissza, s tizediknek intette le a kockás zászló, s gyűjtött újabb kilenc pontot. A versenyt követő elemzések megmutatták, hogy a debreceni születésű pilóta akár feljebb is léphetett volna - ha nem jön a hiba -, hiszen összességében az időmérőn elért idejétől több mint fél másodperccel jobb időket autózott a mezőnyben.

Keszthelyi Viviennek immáron 46 pontja van, magyar pilóta ilyen fiatalon - mivel hivatalos nemzetközi versenyengedélyt csak a 16. év betöltését követően adnak ki - még nem szerzett pontot egy nemzetközi sorozatban.

Mindezek fényében a második futamot bizakodva várta Keszthelyi Vivien és csapata, a sors úgy hozta, hogy a sorozat történetének egyetlen magyar versenyzője újra Arnolddal került csatába, a német pilóta az egyik kanyarból kijőve ráhúzta a kormányt a belső ívet szabályosan tartó riválisára. Vivien az ütközés következtében ellenkormányzásba kezdett, így újra összeértek Arnolddal, a versenybíróság viszont a magyart büntette boxutca áthajtással. Viviennek azonban meghibásodott a rádiója - amelyet még a rajtrácson is javítgattak -, így nem jutott el hozzá az az információ, miszerint három köre van letölteni a büntetését, ellenkező esetben kizárják. A versenybíráknak ez csak későn tűnt fel, s mire vizuálisan is (táblán) felmutatták volna Viviennek a büntetés jelzését, fekete zászlóval kiintették a futamról.

Később a versenybíróságnál Keszthelyi Vivien és csapata a döntés felülvizsgálatát kérte, a belső kamerás felvételek pedig egyértelműen bebizonyították, hogy a magyar versenyző semmiféle szabályelleneset nem követett el, így büntetése, s az abból fakadó későbbi kizárása jogtalan volt.

Sajnos ugyanakkor ez nem hoz újabb pontokat Keszthelyi Viviennek, aki csalódott ugyan, de érettségét és higgadtságát mutatja, hogy a versenyt követően rögtön úgy nyilatkozott, a történtek ellenre rendkívül motiváltan várja a TT Cup záróhétvégéjét, amelyet október 13. és 15. között Hockenheimben rendeznek.