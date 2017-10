Saját csapattársa vett el pontokat a bajnokesélyes Tassi Attilától

Az utolsó fordulóra maradt a döntés az egyéni- és a csapat bajnoki címről és a TCR International Seriesben. A sorozatban újonc és mindkét kategóriában végső győzelemre esélyes M1RA hétvégéje azonban nem úgy alakult Kínában, ahogy azt a csapattulajdonos Michelisz Norbert remélte.

A csapat fiatal magyar versenyzője, a kínai forduló előtt összetettben vezető Tassi Attila az első futamon a 11. helyen ért célba, csapattársa, Roberto Colciago a 7. lett. A második futamon az olaszt a 8., a magyart a 9. helyen intették le, de mivel az előttük végző két Hyundai eredménye nem számít, a 6. és a 7. helyezésért járó pontokat kapják meg - írja Facebook oldalán a M1RA.

Mindez azt jelenti, hogy a szezonzáró versenyhétvége előtt Jean-Karl Vernay átvette a vezetést Tassi Attilától a bajnokságban. A franciának most 21 pontos az előnye, ezt kell ledolgoznia a 18 éves magyar versenyzőnek az évadzáró hétvégén Dubaiban. Az utolsó fordulóban egyéniben 55 pont szerezhető, vagyis matematikailag a 42, illetve 46 pontos hátrányban lévő Stefano Comini és Colciago is versenyben van a bajnoki címért. A csapatbajnokságot továbbra is vezeti a M1RA, 69 pontos előnnyel. Csapatszinten 95 pont gyűjthető az utolsó hétvégén.

A kínai hétvége második versenyén Roberto Colciago egy meglehetősen kockázatos manőverrel előzte meg csapattársát, Tassi Attilát, amit a szurkolók így kommentáltak a csapat Facebook oldalán:

Gratulálok Robertonak, amit a 2. versenyen csinált, na az nem volt szép. Simán kiterelte Attilát mintha nem a csapattársa lenne, és nem neki kéne segítenie, utána nem adta át a helyét a végén. Hol van az összetartás?"

"Továbbra is érdekelne, hogy Roberto miért érezte úgy, hogy feltétlenül meg kell előznie Attilát, pláne így..."

Bári Dávid csapatvezető így értékelte a történteket: "Vannak hétvégék, amikor úgy érzed, semmi sem jön össze. Ez most nekünk ilyen volt. Amire lehetett, arra jól reagáltunk, ezért büszke vagyok a csapatra. Dolgozunk tovább!"

A TCR International Series szezonzáró hétvégéje november 17-én lesz Dubaiban.