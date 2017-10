Világmozgalom tagjaként tart előadást a 16 éves pilóta

Óriási megtiszteltetés érte Keszthelyi Vivient, a 16 éves autóversenyző ugyanis a jövőben első magyarként annak a mozgalomnak a tagjaként oszthatja meg tapasztalatait a fiatalokkal, amelyet Susie Wolff, a Forma-1-es Mercedes-istálló csapatfőnökének, Toto Wolffnak a felesége indított el.

A Dare to be different (#D2BD, Merj különbözni) nevet viselő nemzetközi program - amely több, az autósportot támogató nagy nemzetközi vállalat mellett a Forma-1-es csapatok teljes támogatottságát is élvezi - célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal nőknek, lányoknak, akik az autósport bármilyen területén képzelik el jövőjüket, akár pilótaként, versenymérnökként, vagy csapatvezetőként.

Ennek a világszerte immáron 600 taggal rendelkező mozgalomnak a németországi rendezvényén tart előadást Keszthelyi Vivien, aki október 12-én, csütörtökön Hockenheim mellett, a Walldorf gokartpályán mesél majd saját tapasztalatairól, pályafutásáról a meghívottaknak. A mozgalom az ilyen és ehhez hasonló programok segítségével enged betekintést, s nyújt segítséget a fiataloknak.

A debreceni születésű versenyző a reggeltől egészen kora délutánig tartó program keretén belül beszél majd az Audi tehetséggondozó akadémiáján eltöltött eddigi két évről is.

Keszthelyi Vivien tárgyi bemutatót is tart majd, hiszen kiállítják az Audi TT Cupban használt, 7-es rajtszámmal ellátott autóját, versenyoverallját és sisakját is.

Keszthelyi Vivien egy nappal az előadást követően már a Hockenheimringen szerepel majd a TT Cup utolsó állomásán.