Michelisz barátja és legnagyobb riválisa kihagyja a Kínai Nagydíjat

Tiago Monteiro múlt hónapban tesztelés során szerzett sérülése nem jött rendbe, így orvosi tanácsra kihagyja a WTCC sorozat kínai versenyét. Ezzel pedig Michelisz Norbert számára is adott a lehetőség, hogy megelőzze az összetettben vezető portugált.

Az előző idényben az összetett pontversenyben bronzérmes Monteiro szeptember elején egy barcelonai tesztelésen szenvedett balesetet, ami után kórházba került. Most kiderült, hogy a hétvégi Kínai Nagydíjon sem állhat rajthoz, ami nagy érvágás neki, a Honda csapatnak és a sorozat szervezőinek is.

"Nehéz időszak ez Tiagónak, a Hondának és a WTCC-nek, és rendkívül sajnálatos, hogy a pontverseny éllovasa nem lehet ott a pálya első versenyén. De Tiago egészségi állapota persze mindenek fölött áll – sajnálkozott a sorozat promótere, az Eurosport Events igazgatója, Francois Ribeiro, utalva arra, hogy frissen átadott Ningbo International Speedpark most fog debütálni. - El sem tudom képzelni, hogy mennyire frusztrált lehet most. A baleset óta kapcsolatban vagyunk vele, reméljük, minél előbb visszatérhet."

Az összetettben a Volvóval versenyző svéd Thed Björk előtt 12 ponttal vezető Monteiro kiesése nem csak a pilóta számára kellemetlen - nagy valószínűséggel elveszíti első helyét -, hanem csapatának, a Hondának is, amelyik a gyártók versenyében csak nyolc ponttal áll a Volvo előtt.

Monteiro autója azonban nem marad a garázsban: a WTCC sorozat 2009-es világbajnoka, az olasz Gabriele Tarquini fog a volán mögé ülni, aki 2013 és 2015 között a portugál csapattársa volt, és, akivel 2013-ban együtt nyertek konstruktőri vb-címet.

Michelisz Norbert akár örülhetne is ennek a lehetőségnek, hiszen a 200 pontos Monteiro mögött ő áll a harmadik helyen 171 ponttal, azaz egy jó kínai szerepléssel megelőzheti a portugált. Azonban Monteiro nem csupán a riválisa és a csapattársa, hanem a barátja is, így a magyar pilóta blogján nem is írhatott mást, csak azt, hogy mennyire sajnálja a portugál távollétét.