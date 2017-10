Keszthelyi Vivien fantasztikus emlékkel zárta a TT Cup szezonját

Dupla pontszerzéssel, egy világmozgalom tagjaként, "legendák" társaságában zárta Keszthelyi Vivien az Audi TT Cup szezonját, amely egyben a sorozat búcsúja is volt, ugyanakkor a 16 éves magyar pilóta számára egy rendkívül eseménydús, szerencsétlenségektől sem mentes idény szép lezárását jelentette.

A motorok ugyan csak pénteken bőgtek fel a Hockenheimringen, azonban Keszthelyi Viviennek már csütörtökön nagy feladata volt, ugyanis a Forma-1-es Mercedes istálló csapatfőnökének, Toto Wolffnak a felesége, Susie Wolff által elindított Dare to be different (#D2BD, Merj különbözni) elnevezésű mozgalom új tagjaként kellett előadást tartania. A debreceni születésű versenyző fiatal gyerekeknek adta át tapasztalatait, valamint vezette be őket az autósport rejtelmeibe, s természetesen versenyautóját is részletesen bemutatta ifjú vendégeinek.

Másnap a TT Cup záróhétvégéjének nyitónapja nem a várakozásoknak megfelelően alakult Keszthelyi számára, így 14. lett az időmérőn, azonban a szombati futamra nagyot fordult vele a világ. Az első, kora reggeli versenyen az időmérőhöz képest jobb köröket autózva a 14. helyről rajtolva végül a 8. pozícióban intette le a kockás zászló, ezzel pedig beállította idei legjobb eredményét.

A szokásokkal ellentétben a második futamot ezúttal még aznap bonyolították le, Keszthelyi Vivien remekül rajtolt, azonnal előrébb került, majd a következő előzésnél összeértek riválisával, jobb hátsó kereke pedig egy úgynevezett "lassú defektet" kapott. A magyar pilóta így még kőrözött, de a legrosszabbkor, a biztonsági autó kiintése közben mondta fel végleg a szolgálatot abroncsa. Természetesen így ki kellett állnia egy kerékcserére, de még így is a 12. helyet sikerült megszereznie, ami újabb nyolc pontot ért neki. Érdekesség, hogy mindkét futamot a helyszínen szurkolta végig a négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel, akinek öccse, Fabian szerepelt a sorozatban.

"A szezon előtt az volt a célom, s most, az utolsó versenyeket megelőzően is úgy álltam rajthoz, hogy szeretnék a legjobb öt között végezni. Sajnos ebben az idényben ez nem sikerült, de ilyen az autósport, itt bármi megtörténhet. Egy igazi sportolónak gyorsan túl kell lendülnie az ilyeneken" - nyilatkozta Keszthelyi Vivien, aki első sorban az idény eleji sorozatos technikai hibák miatt 14-ből csak 7 versenyt tudott befejezni, azonban ez is elegendő volt számára ahhoz, minden idők legfiatalabb magyar pontszerzője legyen egy rangos nemzetközi sorozatban. A TT Cupot Keszthelyi Vivien 65 ponttal a 13. helyen fejezte be, magyar autóversenyző ilyen fiatalon ennyi pontot még nem szerzett.

A TT Cup zárásaként a szervezők egy úgynevezett legenda futamot rendeztek, amelyen a sorozat korábbi nagy versenyzői - mint például az ex Forma-1-es Lucas di Grassi, a Formula-E regnáló bajnoka, vagy a 9-szeres Le Mans-i győztes Tom Kristensen - álltak rajthoz, a mostaniak autóival.

Keszthelyi Vivien 7-esével az a Marcel Fässsler indult, aki nemrég Budapesten a Blancpain sorozat tagjaként győzött egy Audi R8-assal. A svájci autóversenyző szintén csak a 11. helyről rajtolhatott, végül az alaposan megfogyatkozott mezőnyben a dobogó alsó fokára hozta be a piros-fehér-zöld autót. Érdekesség, hogy a legendák számára az időmérőn engedélyezett volt az úgynevezett push to pass használata, amely 15 másodpercig 30 extra lóerőt biztosít a pilótának, ezzel együtt a TT Cup mezőnye - köztük Vivien is - jobb időket autózott náluk.