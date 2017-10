Michelisz Norbert karnyújtásnyira a világbajnoki címtől

Három futammal a túraautó-világbajnokság idei szezonjának vége előtt nagy esélye van a végső győzelemre Michelisz Norbertnek. Most tényleg a sors fintora, hogy a világbajnoki cím megszerzésének lehetőségét - saját teljesítménye mellett - csapattársának és barátjának, Tiago Monteirónak köszönheti. A WTCC összetett pontversenyében második helyen álló portugál ugyanis korábbi balesete miatt Kína után Japánt is kénytelen kihagyni, ez pedig komoly lehetőséget jelenthet a gyári Honda magyar versenyzőjének.

Tiago Monteiro még szeptemberben, egy barcelonai teszten törte össze a Hondát. Habár sérülései elsőre nem tűntek súlyosnak, és úgy látszott, szépen halad a felépülése, a valóság ennél tragikusabb volt: a Forma-1-et is megjárt versenyző állapota csak lassan javult, annyira, hogy orvosai nem engedték rajthoz állni az októberi Kínai Nagydíjon. Michelisz Norbert annak ellenére sem örült a hírnek, hogy így egyértelművé vált, könnyen lefaraghat a Monteiróval szembeni, akkori 29 pontos hátrányából. A magyar versenyző szomorúan vette tudomásul, hogy társa hiányozni fog a pályáról.

A történtek ellenére Michelisz és a Honda kihozta a maximumot az özönvíz áztatta kínai hétvégéből. Az időmérőn a magyar a második legjobb időt autózta, ami a főfutamon második, a nyitó versenyen pedig kilencedik rajtkockát ért. Sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán megtartják-e a versenyeket, a szünet nélkül ömlő eső miatt ugyanis eléggé távol voltak a versenyzési körülmények az ideálistól.

Michelisz így is megtett minden tőle telhetőt, és a negyedik helyen hozta be a Hondát az első futamon. A másodikon győzelemre is lett volna esélye, de az egyre romló időjárási viszonyok miatt a bírák versenyzésre alkalmatlannak minősítették a ningbói pályát, és négy kör után piros zászlóval leintették a versenyt. Michelisz a második helyen fejezte be a csonka futamot, amiért végül fél pontokat osztottak ki.

Így történhetett meg, hogy a kínai hétvége előtt Monteiróval szembeni 29 pontos lemaradását másfél pontos hátrányra csökkentette, az első helyezettől pedig mindössze két pontnyira került a magyar versenyző.Igaz, az esőkáosz az éllovas Thed Björkön kívül mindenkinek kedvezett: a svéd nullázott az első versenyen, miközben az összetett első öt helyén álló versenyző között izgalmasan szoros lett az állás, az ötödik helyen álló Mehdi Bennani hátránya is csak 36,5 pont az elsőhöz képest.

Ami pedig tovább növelheti Michelisz esélyeit a vb-címre, az Tiago Monteiro lassan javuló állapota. A portugál ugyanis a soron következő Japán Nagydíjat is kénytelen kihagyni, és mivel egy hétvégén ideális esetben akár hatvan pontot is bezsebelhet egy versenyző, Michelisz nemhogy utolérheti riválisát, hanem akár át is veheti a vezetést a bajnokságban. Raádásul a japán pálya igazán fekszik a magyarnak: tavaly egy futamgyőzelmet és egy nyolcadik helyet hozhatott haza, 2015-ben egy második és egy 14. hellyel zárt, 2014-ben egy harmadik és egy negyedik helyet húzott be, 2013-ban pedig sikerült megnyernie az egyik versenyt. Joggal remélhetnek tehát a szurkolók most is jó szereplést a magyar kedvenctől, annál is inkább, mert ő maga jelentette ki, minden körülmény ellenére a legjobb teljesítményre törekszik. „Ha kihozom magamból a maximumot a szezon hátralévő részében, akkor odaérhetek az első helyre függetlenül mindenki mástól. Vagyis csak rajtam múlik, hogy világbajnok leszek-e, és ebből a szemszögből Tiago kínai kiesésével nem változott semmi, nekem ugyanúgy a maximumra kell törekednem a végső sikerhez. Ebben hiszek, azaz saját magamban"” - nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban Michelisz Norbert. Ugyanakkor egy pillanatra sem felejthetjük el, hogy technikai sportról van szó, ahol egyrészt kicsi az esély arra, hogy valakinek hiba nélkül, minden összejön egy versenyhétvégén, és megszerzi a maximális hatvan pontot, az viszont könnyen előfordulhat, hogy egy rosszul sikerült időmérővel és két balul elsült futammal nullázzon a versenyző. Elég, ha csak visszagondolunk az idei olaszországi és magyarországi hétvégékre, amelyek Michelisz talán legbalszerencsésebb futamai voltak 2017-ben. Monzában az időmérőn elért hatodik hellyel épp lemaradt a Q3-ról, a nyitó futamot nem tudta befejezni, a főfutamon csak a hatodik lett. Két héttel később a Hungaroringen pedig szinte lemásolta az olaszországi hétvégét: ugyancsak a hatodik időt autózta az időmérőn, majd a nyitó futamon kiesett, a főfutamon negyedikként ért célba.

Az összetettben most harmadik helyen álló hímesházi versenyző Monteiro újabb távolmaradását is csalódottan kommentálta, szurkolói azonban már nem annyira, sokan úgy látják, a sors kárpótolja most Micheliszt azért, amiért tavaly, a katari évadzáró versenyen Monteiro úgy halászta el a magyar orra elől a bajnoki harmadik helyet, hogy a visszavonuló Yvan Muller egyszerűen elengedte őt. Tény, hogy a Honda magyarja megérdemelné, hogy elinduljon vele felfelé a hullámvasút, már csak az említett két balul elsült hétvége miatt is. Az akarat mindehhez megvan, Michelisz a jelek szerint szépen átverekedte magát a mélyponton, annyira, hogy három fordulóval a vége előtt mindössze két és fél pont választja el a világbajnoki címtől. A technika is adottnak tűnik, a Honda a csapatbajnokságban 640,5 ponttal áll a 635,5 pontos Volvo előtt. Vagyis beigazolódni látszik mindaz, amit Michelisz tavaly év végén az Origónak nyilatkozott. Akkor azt mondta, hogy 2017-ben a világbajnoki cím megszerzése a célja. Tudom, hogy van, aki erre felhúzza a szemöldökét, de én a jelenlegi információim alapján ki merem jelenteni, hogy a Hondáé lesz a legjobb autó, és nekünk lesz a legnagyobb esélyünk arra, hogy világbajnoknak mondhassuk magunkat.”

Tiago Monteirót Kínában a Hondát jól ismerő olasz Gabrielle Tarquini helyettesítette, Japánban pedig az argentin Esteban Guerrieri ugrik be helyette. Kérdés, hogy bírják majd a versenyzők a maratoni programot, mivel kiderült, hogy az időjárás a japán forduló menetrendjébe is beleszól. A térségben tomboló tájfun miatt várhatóan késve érkezik meg a WTCC konténereivel megpakolt hajó Kínából, emiatt módosították a programot: egyetlen szabadedzés kivételével minden eseményt vasárnap rendeznek. Vagyis október 29-én egy szabadedzés, egy időmérő, a MAC3 csapatidőfutam, majd két verseny vár a mezőnyre.

A Campos Racing korábbi versenyzője, az argentin Esteban Guerrieri most először indul Motegiban. A 32 éves pilóta azt nyilatkozta: „Nagyon sajnálom, hogy Tiago nem versenyezhet ezen a hétvégén, de elképesztően izgatott vagyok a lehetőség miatt, amit a Hondától kaptam. Szintén szeretnék köszönetet mondani a Campos Racingnek, hogy pozitívan álltak hozzá az egészhez, és lehetővé tették, hogy a Hondával indulhassak.

Motegi egy teljesen új pálya nekem, ahogyan a Honda Civic WTCC is, szóval lesz mit tanulnom, de mindent megteszek azért, hogy segítsem a csapatot és Norbit is.”

Hogy a szerencse is a magyar versenyző mellé áll-e, az október utolsó hétvégéjén, Japánban, majd novemberben Makaóban és Katarban kiderül.