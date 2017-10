Szalayék rajthoz állnak a 40. Dakar-ralin

A Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős visszatér a Dakar-ralira. Az Opel Dakar Team párosa január 6. és 20. között a világ legjobb terepraliversenyzőivel méreti meg magát Peruban, Bolíviában és Argentínában, a 40. jubileumát ünneplő Dakaron.

Szalaynak ez lesz a 13. Dakarja, amivel Magyarországon rekordernek számít, Bunkoczi Lászlóval közösen pedig a nyolcadik. Amikor a páros együtt állt rajthoz a világ leghosszabb és legnehezebb terepversenyén, mindig célba ért. Szalaynak egy plusz teljesített Dakarja van, még 2000-ből, amikor Jakab Tamással vette sikerrel a távot.

A pilóta 33 országban versenyzett, most jön a 34., hiszen Bolíviában még egyikük sem autózott.

„Az utóbbi időben Afrikában versenyeztünk januárban, mert vonzó volt számunkra, hogy visszatértünk a gyökereinkhez, ám az, hogy a világ legjobb terepraliversenyzői a negyvenedik Dakar-ralira készülnek, bennem is elindított valamit, és arra inspirált, hogy négy év kihagyás után visszatérjünk Dél-Amerikába – nyilatkozta Szalay Balázs. "Peru visszatérése azt is jelenti, hogy újra lesznek sivatagi szakaszok a versenyen – ezek az utóbbi időben hiányoztak –, szóval izgalmas küzdelemnek nézünk elébe, hiszen a dűnék között bármi megtörténhet."

Bolíviában 3500 méter fölött tartják meg a szünnapot, 4000 méter fölött is kijelöltek szakaszokat. Szalaynak ez nem okoz gondot, a korábbi Dakarokon 4726 méteren keltek át az argentin-chilei határon, s ő nem volt rosszul, de persze azért fokozottan figyelnek majd a magaslati betegség tüneteire.

„Huszonkét éve indultam az első Dakaromon, azóta nyilván rengeteget változott a verseny, nem csak amiatt, hogy Afrikából átköltözött Dél-Amerikába, vagy hogy a mezőnynek ma már hatvan-hetven százaléka célba ér szemben az afrikai huszonöt-harminccal. Ma már nem olyan nehéz végigmenni a Dakaron, mint annak idején, ám gond nélkül teljesíteni a távot vagy jó eredményt elérni...nos, az annál bonyolultabb. Annak idején némi szerencsével be lehetett férni a legjobb tíz-húsz közé, ma már ez szinte lehetetlen, így az lehet a célunk, hogy minden nap a határainkat feszegessük, hogy kihozzuk magunkból a maximumot."

A csapat egy külsőleg és belsőleg egyaránt megújult autóval, egy Opel Crossland X típusú terepjáróval vág neki a több mint 9000 kilométeres versenytávnak – az új szabályokat követve az autó rugóútja 5 centiméterrel megnőtt, a hasmagassága 2 centivel alacsonyabb lett, amitől a páros azt várja, hogy az autó stabilitása és kezelhetősége is érezhetően javul.

„Pillanatnyilag elég nehéz előre megmondani, hogy mit profitálhatunk a fejlesztésekből, mint ahogy az is, hogy hol van a helyünk ebben a pokoli erős mezőnyben, amelyben négy éve nem versenyeztünk – mondta Bunkoczi László, aki 2004 óta majd' kétszázezer kilométert tett meg Szalay Balázs mellett a világ különböző tájain és sivatagjaiban. "Bár évek óta folyamatosan az ismeretlennel nézünk szembe minden egyes sivatagi viadalon, ezt valahogy nem lehet megszokni. Jó lesz, ha már ott leszünk, és elrajtolunk az első szakaszon, mert az előkészületekért senki sem rajong. Várom nagyon!"