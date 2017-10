Michelisz volt a leggyorsabb Japánban

A Honda csapata szabálytalan motorokkal versenyzett a WTCC legutóbbi, kínai futamán. A FIA most lecsapott és utólag kizárta a csapatot a versenyből. Ez azt is jelenti, hogy az összetett vb-aranyra is esélyes Michelisz Norberttől 27,5 pontot levontak. A magyar pilóta az összetettbeli másodikról a negyedik helyre esett vissza.