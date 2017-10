Michelisz megszerezte a pole-t Japánban

Michelisz Norbert egyelőre megállíthatatlan Japánban. A túraautó-világbajnokságban szereplő gyári Honda csapat magyar versenyzője nemcsak a két szabadedzést nyerte meg, hanem az időmérőn is ő volt a leggyorsabb. A térségben tomboló tájfun miatt késve érkezett meg a sorozat felszerelését szállító hajó Kínából, így egy szabadedzést, az időmérőket, valamint a futamokat is vasárnap rendezik.

A Honda hazai pályáján, a japán Motegiben megszerzett pole pozíció idén már a harmadik időmérős győzelme Michelisznek. Ő az egyetlen a mezőnyben, aki egynél többször lett a kvalifikáció leggyorsabbja. A magyar tehát az első rajtkockából indul a reggel nyolckor rajtoló főfutamon, a nyitó versenyen a fordított rajtrács miatt a tizedik helyről rajtolna, de mivel két autót is hátrébb soroltak előle, így a nyolcadik helyről kezdheti meg az esős japán futamot nem sokkal fél hét előtt. A nyitóversenyen az amerikai Kevin Gleason indul az élről a Ladával.

Michelisz az időmérő után azt mondta: Nagyon örülök az eredménynek. Motegi mindig is kedves volt a szívemnek, három év alatt kétszer nyertem meg itt az időmérőt, tavaly a futamgyőzelem is sikerült. Az autó tökéletes, úgyhogy mindenem megvolt a győzelemhez. Igaz, a Q3-ban futott gyors köröm nem volt a legjobb, az esős időben két buta hibát is vétettem, de nagyon jó versenyünk lehet. Elnézve a pontverseny aktuális állását ez a pole nem is jöhetett volna jobbkor, remélem, hogy a két futamon is a lehető legtöbb pontot szerzem meg."

A Zengő Motorsport versenyzője, Nagy Dániel remek teljesítménnyel most először bejutott a Q2-be, vagyis a leggyorsabb 12 közé, és mindössze öt ezred másodperccel csúszott le a fordított pole-t érő tizedik helyről. Csapattársa, Szabó Zsolt a 16. helyet szerezte meg.