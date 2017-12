Idén a Hungaroring is csatlakozott a Mikulásgyár kezdeményezéséhez. A magyar F1-es versenypálya megnyitott egy gyűjtőpontot kapuin belül, és hagyományteremtő szándékkal megrendezte az első Mikulásgyár GP-t, amelyen hazánk legnevesebb autóversenyzői - és persze a gyerekek - vettek részt.

A túraautó-világbajnokságon ezüstérmet szerző Michelisz Norbert egyenesen a párizsi díjkiosztó gáláról érkezett, hogy elrajtoltassa a célegyenesben megtartott akadályversenyt. Nehéz volt eldönteni, hogy a Mikulás-sapkás gyerekek azt élvezik jobban, hogy közös fotót készíthettek vele, vagy azt, hogy futhatnak a legendás aszfaltcsíkon.

Miközben Michelisz rajtoltatott, Kiss Norbert kamionos Európa-bajnokunk irányított a fordulóban, a célban pedig a Hungaroring elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt és Dakarra készülő Szalay Balázs adta át a nyeremény Mikulás-sapkákat a futóknak.

„A gyerekek nagyon bátrak és elszántak, ami nem csupán a futóverseny során derült ki, hanem akkor is, amikor habozás nélkül beszálltak a tűzoltóautó kosarába, hogy feldíszítsék a Ring karácsonyfáját.

Bevallom, bíztam benne, hogy nekem ezt nem kell megtennem, mert tériszonyom van"

– árulta el WTCC-bajnoki ezüstérmesünk.

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam ehhez a kezdeményezéshez, s hogy játékos formában az ő figyelmüket is felhívhattuk a közlekedés-biztonság fontosságára" – tette hozzá

Michelisz Norbert, aki Gyulay Zsolttal együtt beállt babgulyást, illetve kakaós csigát porciózni a versengésben elfáradt gyerekeknek.

„Én még mindig hiszek a Mikulásban" – mosolygott Kiss Norbert, és ebben csatlakozott a kamionos Európa-bajnokhoz a Dakar-ralira készülő Szalay Balázs is, aki elárulta: ő még az idén is kitette az ablakba a csizmáját, s kapott is bele csoki Mikulást. A Dakar-ralin ezzel óvatosabban bánik, ugyanis

előfordult a sivatagban, hogy aki a sátrán kívül hagyta a csizmáját, reggelre nem ajándékot, hanem skorpiót talált benne.

A Hungaroringen kialakított Mikulásgyár-gyűjtőponton továbbra is várják az ajándékokat a tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket, valamint jó állapotú ruhákat, könyveket és játékokat. A gyűjtőpont december 22-éig hétfőtől szombatig 9.00 és 17.00 óra között tart nyitva a mogyoródi versenypályán.