Kiss Pál Tamás befejezi

A formaautózásban elért legjobb hazai eredmény után mindössze három szezon alatt a ralikrosszban is a legsikeresebb magyar versenyző lett Kiss Pál Tamás. A kétszeres magyar bajnok és európa-bajnoki harmadik helyezett miskolci versenyző most úgy döntött, hogy egy 1998 óta tartó korszak véget ért, saját csapattal nem folytatja a versenyzést.

„Az év második felében kezdett körvonalazódni bennem ez a döntés. Egyetlen ok áll a háttérben: a realitás. Egyre inkább azt éreztem, hogy felismertem a valóságot, és ez a kép folyamatosan tisztult. Más életszakaszban járok, és másképp látok dolgokat. Az autóversenyzésben sok mindent átéltem, ezek közt volt, ami megerősített, volt, ami elvett tőlem, volt, ami örömet okozott, volt, ami felemésztett. Szerencsére a legtöbb az örömből jutott, de mindegyik mégis oda vezetett, hogy egyre tisztábban lássam a képet. Most azt látom, hogy az egyéni karriereket sokszor felülírják a nemzetközi sportérdekek, a gyártói érdekek, és a már bebetonozott kapcsolatrendszerek. A ralikrosszban sem kaptuk meg azt a támogatást, ami egy valóban csúcsot jelentő folytatáshoz szükséges. A névjegyünket letettük, bizonyítottuk, hogy alkalmasak vagyunk rá csapatként is, és versenyzőként is megvannak azok a képességeim, amelyek ehhez szükségesek.

Erre bizonyíték, hogy olyan csapatok jöttek év végén gratulálni, ami már önamagában megérte ezt a rengeteg befektetést. Éjt nappallá téve dolgoztam azon, hogy egy teljes év Eb szereplés után világbajnokságon résztvevő csapattá nőjük ki magunkat, vagy legalább teljes gyári támogatást kapjunk, de ezt nem szavazták meg nekünk. Most elértünk minden célt, amit kitűztünk magunk elé, sőt túl is teljesítettük ezeket a célokat. Ezzel a háttérrel, ez a maximum. Nagyon büszke vagyok mindenkire, akinek ebben része volt, nagyszerű az amit elértünk!

Ezen a ponton meg kellett hoznom egy döntést, és ez a döntés az lett, hogy befejeztem, ebben a formában itt a vége. Egy újabb szakágban jutottam el a csúcsra, és a saját csapattal versenyzésnek itt most vége. Arra, hogy továbbra is versenyezzek az egyetlen lehetőség az, hogy egy gyári vagy félgyári csapattal, a nemzetközi mezőnyben pilótaként versenyezzek. Folynak ezirányú tárgyalások, de most ennek megvalósulására kevés esélyt látok.

2017 végén véget ér egy nagyon hosszú korszak, ami 1998-ban kezdődött. Pihenőre vonulok, az élet más területeire koncentrálok. Mindenkinek nagyon hálás vagyok a támogatásért, nagyon köszönöm, hogy segítettek eljutni a csúcsra, de most itt kell abbahagyni, és büszkén mondom azt, hogy a csúcson elég."