Ha női kézilabdázóink nem jutnak a legjobb nyolc közé egy világversenyen, a magyar szurkoló hajlamos temetni az egész válogatottat. Eredménycentrikus országunkban Michelisz Norbert az üdítő kivétel: világbajnoki 2. helye ellenére népszerűsége töretlen, a hazai sportrajongók bajnokként ünneplik. Mi ennek az oka, hogyan dolgozta fel az idei kudarcokat (és sikereket), mik a tervei 2018-ra? Interjú.

Michelisz Norbert az év elején azt mondta, az nyeri idén a túrautó-világbajnokságot, aki a szezonban a legegyenletesebb teljesítményt nyújtja. Igaza lett: hiába volt három győzelemmel, számos dobogóval és három pole pozícióval a magyar pilóta a mezőny leggyorsabbja, végül riválisa, a svéd Thed Björk hódította el a trófeát Katarban.

Azóta dolgozik benne a csalódottság. Most már valamivel jobban érzi magát, mondja, de még eltart egy ideig, mire helyreteszi magában a történteket.

– A második katari futam után megtartottuk az értékelést a csapattal, ami év vége lévén a szokásosnál tovább húzódott - meséli Norbert. – Hajnali kettőkor hagytam el a pályát, négykor már indultunk a feleségemmel ki, a repülőtérre. Ő repült haza a kislányunkhoz, én meg Japánba, ahol a Honda évzáró rendezvényét tartották. Most először kaptam erre meghívást, de jó élmény volt. Egy társaságban voltam a Honda többi pilótájával, Jenson Buttonnal, Stoffel Vandoorne-nal és a MotoGP-világbajnok Marc Márquezzel. Most is megkaptam a szokásos ölelésemet Jamamoto-szantól (Jamamoto Maszasi, a Honda Motorsport igazgatója), de ezúttal egy bocsánatkérés is járt mellé.

Jól értjük, hogy a Honda egyik igazgatója bocsánatot kért a katari technikai hibákért, a kínai kizárásért, az elfecsérelt pontokért?

– Igen, és ez jólesett – feleli. – Főleg, mert nagyon csalódott voltam a vb-cím elvesztése miatt.

Ha valaki tizenegy éve autóversenyző, idővel megtanulja feldolgozni a kudarcokat. De a csalódottság érzése azóta is munkál bennem, még mindig nem dolgoztam fel teljesen.

Az elmúlt három év: érzelmi hullámvasúton a Hondával

Michelisz úgy utazott el Katarba, hogy nagyon nyerni akart, de reálisan látta a helyzetet. Tudta, hogy a losaili pálya adottságai miatt a Volvók sokkal esélyesebbek lesznek.

– A szabadedzésen pályacsúcsot futottam, és

a verseny előtti éjszaka – idén először – úgy feküdtem le, hogy azt mondtam a feleségemnek: most én vagyok az esélyes. Kirobbanó formában éreztem magam.

Aztán másnap, az időmérőn minden félrecsúszott. Fékhiba miatt nem tudtam befejezni a gyors körömet, pedig ha sikerült volna, akkor enyém a pole pozíció és szinte biztos, hogy az egyik futamgyőzelem is.

A csalódott autóversenyzők ritkán tudják türtőztetni magukat. Dolgozik bennük az adrenalin,

nem egyszer láttuk már, hogy a dühös pilóta földhöz csapta a kesztyűjét, bukósisakját a garázsban. Michelisz Norberttől viszont még egy hangos szitokszót sem hallottunk.– Alapvetően nyugodt ember vagyok, de Matics Zsolttal, a személyi edzőmmel nagyon sokat dolgoztunk a pszichológiai felkészítésemen – mondja.

Felfogásom szerint a feldúltság a gyengeség jele, és egy jó versenyző nem adhat alkalmat arra, hogy az ellenfelei gyengének lássák.

Bevallom, olykor nehezemre esik türtőztetni magam, de hiszek abban, hogy az ilyen apróságok, mint a fegyelmezettség a végén hozzájárulnak a sikerhez."

Ha a száraz tényeket nézzük, a világbajnoki cím mégis csak azon ment el, hogy a két kínai futamról kizárták a Hondákat egy műszaki szabálytalanság miatt, ezzel a magyar pilóta 27,5 pontot veszített. Ez több, mint egy győzelemnyi előny. Vajon egy picit sem neheztel a Honda gyári versenyautóit felkészítő JAS Motorsportra?

– A kínai kizárás csalódás volt, de a katari fékhiba még rosszabbul érintett. Kína után rögtön jött Japán, ahol az egyik futamot megnyertem, másfél pontra felzárkóztam Björk mögé, aztán elvették a kínai pontjaimat.

Tudtam, hogy két hétvége még hátra van. Magamnak is meg akartam mutatni, hogy vert helyzetből is vissza tudok kapaszkodni.

Persze, azon is elgondolkoztam, hogy ha mindez nem történik, 25-30 pont előnnyel érkeztem volna a katari fináléra, és akkor a volvósoknak kellett volna futniuk a pénzük után...

– Úgy, hogy a mélypontok után mindig jött egy reményt keltő eredmény. A csapnivaló hungaroringi hétvége után pole pozíció és dobogó a Nürburgringen, majd győzelem Portugáliában. A kizárás után edzéselsőség és győzelem Japánban. De az utolsó hónapban minden tartalékot kiadtam magamból, nagyon elfáradtam" – ismeri el.

