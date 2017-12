Michelisz Norberté az év show-ja, és nagyot ment Kiss Norbert kamionja

A magyar autósport 2017-es eredményeit vizsgálva nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez az év Michelisz Norberté volt. A túraautó-világbajnokságban szereplő gyári Honda magyar versenyzője sporttörténelmi sikerként világbajnoki második hellyel zárta a szezont. Vele együtt nagyot ment idén Kiss Norbert kamionversenyző is.

Az autósport magyar kedvelői a visszavágás éveként várták a 2017-es évet: Michelisz Norbert 2016-ban ugyanis az utolsó verseny utolsó körének utolsó kanyarjában volt kénytelen búcsúzni az összetettbeli harmadik helytől, egy azóta is vitatott manőver miatt. A visszavonulása előtti utolsó versenyét futó Yvan Müller ugyanis nem túl elegánsan, de szabad szemmel jól láthatóan engedte el maga mellett a portugál Tiago Monteirót, aki így éppen csappattársa, Michelisz Norbert elől halászta el a világbajnoki bronzérmet.

A következő évben Michelisz szurkolói nemcsak revánsot vártak és reméltek, de kedvencükben világbajnoki esélyest látva számoltak vissza a szezon rajtjáig. Nem légből kapott számítások vagy romantikus tiniálmok voltak ezek: Michelisz Norbert még 2016 végén mondta azt az Origónak, hogy a következő idényben világbajnok akar lenni.

Sejteni lehetett, hogy vége

A maga keltette Michelisz-reményekhez hozzájött még, hogy a szezon kezdetekor egyre hangosabbak voltak a pletykák, melyek szerint a WTCC-nek vége, mert a TCR International Series egyszerűen kiüti a nyeregből. Sejteni lehetett, hogy ez az utolsó év, amikor még világbajnokságként megy és egyáltalán megy a sorozat. Óriási volt a bizonytalanság, a folytatásról tavasszal még Michelisz főnöke, a JAS Motorsport vezetője, Alessandro Mariani sem mondott, vagy nem mondhatott nekünk semmit arról, mi lesz a WTCC jövője.

Ami biztos volt, hogy Michelisznek ez lehet az a bizonyos soha vissza nem térő alkalom a világbajnoki cím megszerzésére. Versenyképes autóval, gyári csapatban, újra a saját, magyar mérnökével, Bári Gergővel, és immáron apukaként kezdhetett neki a versenyzésnek.

Emellett csapattulajdonosként a konkurens sorozatban, a TCR International Seriesben is érdekelt lett, a kislányáról elnevezett M1RA Racing első embereként. A kezdés előtti interjúban azt mondta lapunknak, nem fél a sok feladattól, mert a megfelelő emberekkel veszi magát körbe. Ereje teljében, apukaként, határozottan és céltudatosan lépett a gázpedálra az első hétvégén Marokkóban.

Elindult a hullámvasút

Az ígéretes kezdés - egy ötödik és egy második hely - után jött a kiábrándító monzai forduló, ahol az első versenyen Mehdi Bennani révén nem tudta befejezni a versenyt a magyar pilóta, majd a második futamon is csak egy hatodik helyet szerzett. A hungaroringi szombat-vasárnap sem úgy alakult, ahogy azt Himesháza büszkesége és a több tízezer magyar rajongó remélte: az időmérőn mindössze hatodik pozícióra futotta, majd hiába jött a parádés rajt a nyitó futamon, a későbbi világbajnokkal, Thed Björkkel ütközve defektet kapott, és az új kerekekkel már csak a mezőny után tudott visszajönni a bokszból. A főfutamon elért negyedik hely sem vette el a szurkolók és Michelisz lelkesedését, annyira nem, hogy a következő állomáson, a Zöld Pokolként is ismert Nürburgringen a magyar pole pozícióval, valamint egy futammásodik, és -hetedik hellyel gyarapította pontjai számát.

Portugáliában megint ő volt a leggyorsabb az időmérőn, futamot is nyert, ráadásként még egy hetedik helyet is behúzott. Argentínára is megtartotta formáját, a kvalin második helyet szerzett, és bár az első versenyen a mezőny végén ért célba - Monteiróval ütközve defektet kapott -, a főfutamot megnyerte.

A vége lett csak igazán izgalmas

A hosszú nyári szünet sem billentette ki egyensúlyából a magyart, a nagy kínai visszatérés szinte álomszerűen sikerült, második helyről rajtolva második lett a főfutamon, a nyitó versenyen egy negyedik helyet szerzett. Aztán jött a rémálom: a Honda szabályszegése miatt az FIA utólag kizárta a japánokat a versenyből, Michelisz így 27 és fél pontot bukott. Hiába az újabb gyomros, a magyar versenyző újra felállt, és Japánban újabb pole-lal bizonyította, mennyire egyben van mentálisan és fizikálisan is. A kitartó munkának egy futamgyőzelem és egy hetedik hely lett a jutalma. Ekkorra már egyre élesebben látszódott, hogy realitás lehet a magyar világbajnoki cím, főleg, hogy a korábbi legesélyesebb és bombaformában lévő Tiago Monteiro az évad utolsó négy hétvégéjén nem indulhatott. A nyári szünet végén ugyanis olyan súlyos tesztbalesetet szenvedett, hogy 2017-ben már nem is ülhetett autóba.

Jött Makaó, ott egy második rajtpozíció, egy keresztbe fordulás a pályán, plusz egy második- és egy ötödik hely. A mindent eldöntő katari hétvége előtt már csak hat és fél pont volt a különbség az élen álló volvós Thed Björk, és a második helyezett Michelisz között. A Hondánál a legrosszabb pillanatban jelentkező fékprobléma viszont akkora KO volt a magyarnak és csapatának, hogy abból már nem lehetett felállni: tizenegyedik hely az időmérőn, kilencedik a nyitó futamon, nyolcadik hely a főfutamon.

Történelmi ezüst lett a vége

255 ponttal lett ezüstérmes Michelisz Norbert a túraautó-világbajnokság 2017-es évadában. Soha, egyetlen magyar autóversenyző sem volt még ilyen eredményes. Nem véletlen, hogy itthon az év legjobbjává választották az Autósport és Formula Magazin top50-es összesítésében, és az sem, hogy a WTCC-vel foglalkozó szakújságírók szavazata alapján ő lett az év második legjobbja a sorozatban.

Mindezt úgy, hogy párhuzamosan a TCR International Seriesben saját csapatát igazgatta, időnként versenybe is szállt. Az újonc M1RA megnyerte a sorozat csapatbajnokságát, Tassi Attila pedig második lett egyéniben.

Elképesztő évet zárt a kamion Európa-bajnokságban szereplő Kiss Norbert is. A sorozat kétszeres bajnoka 2017-ben összetettben harmadik lett azzal a Tankpool24 Teammel, mely a magyar versenyző 2016-os szerződtetésekor a sereghajtók között szerepelt.

2018-ban a túraautózásban nagy változások jönnek, a WTCC és a TCR összeolvad, és WTCR néven fut majd tovább. Egyelőre bizonytalan, hogy milyen felállásban drukkolhatunk majd magyar versenyzőknek, a promóterek mindenesetre az eddigieknél is látványosabb és izgalmasabb versenyeket ígérnek.