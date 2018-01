Mozgolódnak a gyártók a WTCR környékén

Csak lassan szivárognak az információk a FIA idén indulő túraautó-kupájáról, de a legfrissebbb hírek szerint a WTCC és a TCR International Series összeolvadásából megalakult WTCR iránt egyre több autógyártó érdeklődik.

Ami biztos, hogy tisztán gyári csapatok nem lesznek a bajnokságban, de különböző mértékben támogathatnak majd csapatokat. A TC Blog információi szerint a Hondánál már döntöttek a jelenlétről, a Japán gyártó így valamilyen formában ott lesz a sorozatban, de a részleteken még dolgoznak.

A Touring Car Times közben arról ír, hogy az új sorozat szabványai alapján fejlesztett Honda Civic Type-R TCR már be is mutatkozik most hétvégén, a legendás Dubai 24 órás versenyen az RKC/TGM Motorsport színeiben.

A Peugeot közben már meg is kezdte a WTCR-re fejlesztett 308TCR értékesítését a sorozat iránt érdeklődő csapatok számára. A versenyautók ára netto 109 ezer eurónál kezdődik - értesült a TCT.

A még nem végleges versenynaptár szerint a sorozat 2018 áprilisában kezdődik Marokkóban, a második állomás pedig Magyarország lesz április 28-29-én.