A ralibajnok Herczig Norbert Európa legjobbjai között bizonyíthat

Herczig Norbert négyszeres abszolút magyar ralibajnok és navigátora, Ferencz Ramón az idei szezonban az európai rali bajnokságban bizonyíthatja tehetségét. A magyar bajnok a MOL Racing Team színeiben áll rajthoz az ERC futamain, autójában a vállalat versenyüzemanyagával.

A MOL és Herczig Norbert együttműködése több évre nyúlik vissza. A versenyző 2016 óta használja a MOL saját fejlesztésű MOL Racing Fuel RST (Rally Standard) névre keresztelt versenyüzemanyagát, és már abban az évben abszolút magyar bajnoki címet ünnepelhetett. A tavalyi szezon kezdete előtt a MOL és a versenyző megerősítették együttműködésüket, a vállalat a magyar bajnok támogatójává lépett elő, és Herczig Norbert a 2017-es szezont is a tabella élén zárta.

A felek most új szintre emelik együttműködésüket: a MOL támogatásával Herczig Norbert a MOL Racing Team keretei között a rali Európa-bajnokságban (ERC) méri össze képességeit a kontinens legjobb versenyzőivel. A MOL nemcsak szponzorként, hanem üzemanyag-beszállítóként is támogatja a magyar bajnok sikereit, hiszen az ERC-futamokon is a nemzetközi szabványoknak megfelelő vadonatúj fejlesztésű versenybenzinnel indul.

„A MOL elkötelezett a sportélet támogatása mellett, hiszen a sport olyan univerzális nyelv, amely összeköt mindannyiunkat." Teljes mértékben Norbi mellett állunk, ezért is vállaltuk, hogy az európai bajnokságban névadó szponzorként támogatjuk. Izgatottan várjuk a szezon rajtját, óriási siker mindannyiunknak, hogy hosszú évek után van olyan magyar pilóta, aki teljes szezont fog futni az Európa-bajnokságon, mert a képességei és a háttere méltóvá teszi őt erre." – emelte ki Apáti-Tóth Kata, a MOL Magyarország kommunikációs igazgatója.

„Évek óta tudatosan készülünk arra, hogy a nemzetközi mezőnyben is megmutathassuk mire vagyunk képesek, azonban erre eddig megfelelő háttér nélkül nem volt lehetőségünk."

"Büszke vagyok arra, hogy az ország egyik legnagyobb vállalata és a többi partnerünk is úgy döntött, hogy támogat a céljaink megvalósításában. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy mindent megteszünk azért, hogy a legjobb eredménnyel zárjuk a versenysorozatot" – nyilatkozta Herczig Norbert, négyszeres abszolút magyar bajnok.