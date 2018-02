Újabb biztos nevek Michelisz ellenfelei között

A hivatalos nevezés január 30-i lejárta után újabb csapat hozta nyilvánosságra, hogy milyen autóval és milyen pilótapárossal indul az idén debütáló túraautó-világkupában. A Sébastian Loeb Racing a Volkswagen Motorsporttal működik együtt 2018-ban, az egyik Golf GTI TCR-t ráadásul egy korábbi túraautó-világbajnok vezeti majd.

Ígéretesnek tűnik a kilencszeres rali világbajnok csapatának 2018-as felállása a WTCR-ben: az egyik idei autót a WTCC 2012-es világbajnoka, Rob Huff, a másikat a szintén tapasztalt marokkói Mehdi Bennani vezeti majd - áll az Origóhoz eljuttatott közleményben.

Bennani 2015 óta versenyez az elzásziakkal, ezért nem is volt igazán kérdés számára a folytatás. "Könnyű és egyértelmű döntés volt, hogy maradok a csapatnál. Az elmúlt években nagyon szoros, a bizalmon alapuló kapcsolatot építettünk egymással. A WTCR autói kicsit eltérnek azoktól, amikkel mostanáig versenyeztem, de a legjobb mérnökökkel, szakemberekkel dolgozunk együtt, akik biztosan győztes autót faragnak a Golf GTI TCR-ből. A versenyfurmátum nagyjából egyezik az eddigiekkel, ráadásul a versenynaptárban szereplő összes pályát ismerjük. Alig várom az első teszteket, és főleg a szezonnyitó hazai versenyemet Marokkóban" - nyilatkozta Mehdi Bennani.

"Óriási érzés, hogy a Sébastian Loeb Racing versenyzőjeként indulhatok a WTCR-ben" - mondta Rob Huff. "Az elmúlt két évben bajnokok voltak a független csapatok között a WTCC-ben, ezért minden adott ahhoz, hogy az új sorozatban is a mezőny elején legyünk. Meg akarom nyerni a bajnokságot. Ismerem az összes pályát, az autót is, hiszen a TCR International Seriesben többször is versenyezhettem a Golf GTI TCR-rel. Mindehhez hozzájön, hogy a szezon a kedvenc helyszínemen, Makaóban ér majd véget, ahol kilencszer sikerült győznöm. A csapattal együtt felkészültünk."

A csapatot alapító Dominique Heintz szerint olyan csapat állt össze 2018-ra a WTCR-ben, amivel minden esélyük megvan a győzelemre.

A WTCR jogtulajdonosa, François Ribeiro szerint a Sébastien Loeb Racing 2014 óta folyamatosan bizonyítja, hogy helye van a túraautózás elitjében. "Nincsenek kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a SLR jelenléte a WTCR-ben csak növelni fogja a sorozat színvonalát. A Volkswagen Golf GTI TCR és a Mehdi Bennani - Rob Huff pilótapáros garancia lehet a sikerre, annak ellenére, hogy ebben a felállásban még nem dolgoztak együtt."

Michelisz Norbert a hét elején jelentette be, hogy az új sorozatban új gyártó, a Hyundai pilótájaként versenyez a BRC Racing Team színeiben.

A WTCR nem végleges versenynaptára:

Április 7-8.: Marokkó

Április 28-29: Magyarország

Május 10-12.: Nürburgring, Németország

Május 19-21.: Zandvoort, Hollandia

Június 23-24.: Vila Real, Portugália

Augusztus 4-5.: Termas de Río Hondo, Argentína

Szeptember 29-30.: Ningbo, Kína

Október 27-28.: Suzuka, Japán

November 15-18.: Makaó