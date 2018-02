Keszthelyi Vivien marad az Audinál, alig várja, hogy kialudjanak a lámpák

Biztossá vált, hogy 2018-ban is Audival, a német csúcsmárka gyári tehetséggondozójának, az Audi Sport Racing Academynek tagjaként versenyez Keszthelyi Vivien.

Az elmúlt év végén számos lehetőség körvonalazódott a versenyző számára, többek között Ázsiából, a Volkswagen-csoport egyik gyári csapatától is érkezett megkeresés, mely együtt járt volna a felkészülésnek a márka saját akadémiáján való folytatásával. Mára azonban biztossá vált, hogy a még mindig csak utánpótláskorú, 17 éves magyar pilóta továbbra is Európában folytatja pályafutását.

A folyamatosan zajló tárgyalások lassan véget érnek, a Keszthelyi Vivien pályafutását irányító szakmai stáb több sorozat szervezőivel is kapcsolatban áll, s az eddigi egyeztetések alapján kijelenthető: a magyar pilóta azt követően, hogy tavaly az Audi Sport TT Cup rangos és kemény mezőnyének versenyzőjeként gyűjtött értékes tapasztalatot, pályafutása következő lépcsőfokaként kategóriát lép. A TT Cupban szerzett tapasztalatok sokat segítettek Keszthelyi Viviennek abban, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a túraautózás csúcsát jelentő, hátsókerék-meghajtású, 500-600 lóerős GT, illetve DTM versenyautókat felvonultató sorozatokhoz.

Keszthelyi Vivien karrierje ötödik, eddigi legnehezebb évét kezdi meg az autósportban: az idei esztendőben több szempontból is ismeretlen feladatok várnak rá. Az ezekkel való megbirkózáshoz az eddig megszerzett technikai és versenytapasztalat mellett időre is szüksége lesz. A fiatal pilótának mindemellett a civil életben, tanulmányaival kapcsolatosan is fontos kötelezettségei lesznek: idén előbb német, majd angol nyelvből is felsőfokú vizsgát tesz. Ezen kívül 2018-ban a támogatók meghívásainak eleget téve továbbra is rengeteg versenyen kívüli rendezvényen vesz majd részt, így kevés idő jut a pihenésre. Vivient ez nem rettenti el, hisz tisztában van vele, hogy a sportban mind a felkészülési, mind a versenyidőszak rendkívüli elszántságot, kemény munkát követel, és az eredményességhez az adottságok mellett komoly áldozatokra is szükség van.

A magyar tehetségnek - aki idén is a 7-es rajtszámmal indul - továbbra is egyre nagyobb kihívásokat keresnek a szakemberek, és hangsúlyozzák, a 2018-as idény is elsősorban a tanulásról és a tapasztalatszerzésről szól majd, mivel külföldi versenytársai várhatóan komoly előnyben lesznek Viviennel szemben az autósportban eltöltött évek számát és a rutint illetően.

A versenyzőnek jelenleg azzal is meg kell küzdenie, hogy mivel jövője véglegesen még nem dőlt el, készülni is csak az edzőteremben, erőnléti vagy éppen a speciális, versenyzőknek kifejlesztett edzéseken tud. Ezzel együtt, mint mindig, most is lelkesen és optimistán várja a szezont.

Nagyon várom már a következő idényt, bár tudom, nem lesz könnyű dolgom, hiszen valószínűleg olyan pilóták ellen kell majd harcolnom, akik folyamatosan, akár több sorozatban is versenyezhetnek egyszerre. Ezzel együtt elszántan készülök, és alig várom, hogy kialudjanak a lámpák!" - mondta Keszthelyi Vivien.

A magyar pilóta tavalyelőtt 15 évesen -2000 túraautó abszolút magyar bajnok volt, míg tavaly a mezőny legfiatalabb tagjaként szerepelt az Audi Sport TT Kupában, s a nemzetközi sorozatokat tekintve minden idők legfiatalabb magyar pontszerzője lett.