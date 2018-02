Michelisz Norbert bajnoki címre hajt a túraautó-világkupában

Egyértelműen a bajnoki cím megszerzése a célja Michelisz Norbertnek az idén újonnan rajtoló FIA túraautó-világkupában. A WTCR-ben a Hyundai gyári pilótájaként induló magyar versenyző a Hungaroring évadnyitó sajtótájékoztatóján az Origónak beszélt arról is, milyen viszonyban vált el a Hondától, és hogy mit szól a karrierjével kapcsolatos szurkolói találgatásokhoz.

A TCR International Seriesben tavaly Bári Dáviddal közös csapatával bajnokságot nyert Michelisz Norbert, aki szerint az sem kizárt, hogy idén akár a saját pilótái ellen versenyez majd a WTCR-ben, de konkrétumokat még nem tudott mondani a M1RA valamint eddigi versenymérnöke, Bári Gergő jövőjével kapcsolatban sem. Ami már biztos, hogy marad az 5-ös rajtszáma az új sorozatban is. Emellett a túraautó-világkupában várható erőviszonykról, saját múltjáról azonban sok mindent elárult az Origónak.

Igaz, hogy kevés konkrétumot tudunk még a lehetséges indulókról, de az ismert információk alapján melyik gyártóban vagy csapatban látja a Hyundai ellenfelét a WTCR-ben?

Hallok híreszteléseket, olvasok mindent a bajnoksággal kapcsolatban. Az látszik, hogy a mezőny kétharmada elfoglalta a helyét, aminek a háromnegyede szakmai szemmel nagyon erős. A legerősebb felállás a Hyundai-é lesz versenyző szempontból, lehet ugyanis, hogy Yvan Müller is rajthoz állhat. A Hondát is erősnek tartom, vezettem a tavalyi TCR-es autót, ezért ki merem jelenteni, hogy a Hyundai vagy a Honda nyeri majd a bajnokságot. Sok függ a jövő heti balance of performance teszttől, ami alapján külön súlyozzák majd az autókat, hogy lehetőleg az első pillanattól kiegyenlítettek legyenek az erőviszonyok. Kíváncsi vagyok, ott hogy fogunk majd szerepelni. Ha túl jól, akkor nagyon nehéz autóval kell majd köröznünk, így egy harmadik-negyedik gyártó is képbe kerülhet a bajnoki címért folytatott harcban. Ezeket a jelenlegi információk alapján mondom, de lehet, hogy két hét múlva az egész a feje tetejére fordul.

Szurkolói közül többen is aggódnak, hogy egy olasz csapatnál az olasz versenyző Gabriele Tarquini mellett háttérbe szorulhat. Egyetért ezzel?

Mindenre megvan az esély. Nekem szakmai szempontból mindenképp kihívás, hogy ilyen csapattársam lesz. Az, hogy az idősebb generációhoz tartozik, nem jelenti azt, hogy lassult volna az évek alatt. Tavaly beugrott mellém a kínai versenyhétvégére és nagyjából a harmadik kör után ugyanarra a köridőre volt képes, mint én. A TCR International Series utolsó hétvégéin egyszer az utolsó helyről majdnem futamot nyert, majd a mezőny közepéről sikerült is neki. Lehet, hogy jogosan merül fel a szurkolókban ilyen félelem, de ez engem ösztönöz. Jobb, ha erős csapattársak mellett maradok motivált és elleshetek tőlük dolgokat.

Szakmai érvek a Hyundai mellett A 2018-ban a BRC Racing Team színeiben versenyző Michelisz Norbert az átigazolásával kapcsolatban elmondta: három gyártói megkeresése volt azután, hogy összetettben második helyen végzett a túraautó világbajnokság 2017-es szezonjában. "Nem saját indíttatásból mentem gyártók után, hanem ők kerestek meg informális kérdésekkel, mikor kiderült, hogy nincs élő szerződésem 2018-ra a Hondával. Elsősorban szakmai érvek alapján döntöttem a Hyundai mellett, a tavaly év végi szereplésük a TCR International Seriesben nagyon meggyőző volt. De akkor még nem potenciális csapatként gondoltam a Hyundai Motorsportra, hanem a M1RA tulajdonosaként ellenfelet láttam bennük. Majd a következő hétvégén, mikor Gabriele Tarquini szállt be mellém az egyik Hondába, sokat beszélgettünk a Hyundairól, és egyértelműen nyerő autónak tartotta. Pozitív benyomást tett rám az is, hogy mindent saját mérnökökkel, házon belül fejlesztenek a németországi központban. A tárgyalásokon a Hungaroringnek is fontos szerepe volt abban, hogy erősnek tűntem, mindenképp köszönetet kell mondanom ezért Gyulay Zsoltéknak."

Mi a célja az új bajnokságban új autóval, új csapattal?

Egyértelműen meg akarom nyerni. Hangsúlyozom megint, hogy a jelenlegi információk birtokában úgy érzem, lesz erre esélyem. Onnantól kezdve viszont, hogy a BoP kiszámíthatatlan, az erőviszonyok bárhogyan alakulhatnak, de a Hyundai minden törekvésemben partner lesz.

Békében vált el a Hondától?

Igen, sportszerű voltam, mert amikor éreztem szikráját a váltás lehetőségének, rögtön jeleztem, hogy nem szeretném úgy tesztelni a Civicet, hogy nincs biztos döntésem.

Milyen korrekt.

Igen, de sajnos a korrektség nem mindig kifizetődő a motorsport világában. Mivel azonban a Honda sokat tett értem, nem akartam ilyen szempontból kiszúrni velük.

Pozitív tesztbenyomások Michelisz Norbert hét elején Barcelonában tesztelte a Hyundai i30N TCR-t. A kétnapos próbával kapcsolatban pozitívak a magyar versenyző tapasztalatai. "Hétfőn a csapattársam, Gabriele Tarquini ment, nem volt sok szerencséje, mert mostohák voltak az időjárási körülmények, esett végig. A fókusz az álló rajtokon és az időmérős teljesítményeken volt. Kedden én is lehetőséget kaptam, délután a felszáradó pályán slick gumikkal tettem néhány kört. Az autó egyszerűen vezethető, gyorsan sok önbizalom szerezhető benne, ez mindenképp segíti az én felkészülésemet."

A feleségével, Johannával megbeszélte a döntését?

Persze. Olyan szereplő az életemben, aki tükröt tart nekem. Én látok valamit, ő esetleg máshogy, akkor őszintén meg tudjuk beszélni ezeket anélkül, hogy megsértődnék.

Melyik volt nagyobb lépés: a Zengő Motorsporttól a Hondához, vagy a Hondától a Hyundaihoz igazolni?

Mindkettő nehéz döntés volt, de talán utóbbi mégis nehezebb. Kevesebb embert ismertem a hyundaios közegből, mint annak idején a Hondánál, több most az újdonság.

Olvassa a Bári Dáviddal közös csapata, a M1RA-val kapcsolatos találgatásokat?

Mindent, igen! Ezek valamilyen szinten indokoltak, sok még a bizonytalanság, hiszen még csak február van, a szezon meg áprilisban indul. Akkor szeretek mondani bármit is, amikor már alá van írva, de nagyon örülök neki, hogy a szurkolók találgatnak, ez jelzi az érdeklődést az irányukból. Viszont nem akarok csalódást okozni nekik azzal, hogy mondok valamit, ami most még nincs papírra vetve, aztán később máshogy alakul. Nagyon sokféleképpen alakulhat a forgatókönyv, sok múlik azon, hogyan tudjuk magunkat eladni a vásárlók, vagyis a versenyzők felé. A tavalyi eredményeink jó színben tüntetnek fel minket, Bári Dávid és Gergő gőzerővel dolgozik azon, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen. A következő napokban, hetekben várható bejelentés a csapat jövőjével kapcsolatban.