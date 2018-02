Ütős reklámfilmmel csábít szurkolókat Michelisz új sorozata

Nem kell már sokat várni a túraautó-világkupa rajtjáig: a WTCC és a TCR International Series összeolvadásából létrejött sorozat április első hétvégéjén, 6-8-án indul Marokkóban. Bő egy hónappal a start előtt bemutatták a bajnokság hivatalos logóját és szezonindító kampányfilmjét, amiben természetesen Michelisz Norbert is feltűnik.

A FIA WTCR névadó szponzora az Oscaro lesz. Az internetes autóalkatrész-kereskedő céggel kétéves együttműködést kötött a jogtulajdonos. Eszerint a sorozat hivatalos neve és teljes elnevezése "WTCR FIA World Touring Car Cup presented by Oscaro", ami a logóban is olvasható.

A rövid reklámfilmben a WTCC-ből ismert arcok - köztük Michelisz Norbert - több előzést, több csatát, nagyobb izgalmakat ígérnek. A WTCR szlogenjének is tekinthető mondat is elhangzik: "Drive hard or go home!" vagyis "Vezess keményen vagy menj haza!"

A WTCR mezőnye április 27-29-én érkezik Magyarországra.