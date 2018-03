Volt WTCC-s pilótával, de nem a WTCR-ben indul Michelisz csapata

Volt WTCC-s pilótával, a világbajnok magyar férfi vízilabda-válogatott kapus, Nagy Viktor testvérével, Nagy Dániellel harcol idén a bajnoki címért Michelisz Norbert csapata. A M1RA a TCR International Series helyére lépő bajnokságban, a TCR Európa-kupában indul, a csapat egyik Hyundai i30 N TCR-ét a túaautó-világbajnokságban tavaly pontot szerző fiatal tehetség vezeti majd.

„Tavaly azzal a céllal alapítottuk meg a M1RA-t, hogy rátermett magyar szakemberekkel győzelmekért szálljunk harcba nemzetközi szinten, és ebből nem engedünk. Idén az Európa-kupa az ideális terep számunkra, amelyben újra az első helyért szeretnénk küzdeni, ugyanazzal a tehetséges szakemberekből álló közösséggel, amelyik tavaly a TCR International csapatbajnoki címének megnyerésével bizonyította, hogy világszínvonalú munkára képes" – jelentette ki Bári Dávid, a M1RA csapatvezetője.

A csapat egyik pilótája Nagy Dániel lesz 2018-ban. A mindössze 19 éves versenyző az elmúlt két szezonban 30 WTCC-futamon állt rajthoz, de korábban a TCR International Seriesben is felhívta magára a figyelmet. 2015-ben, mindössze 17 évesen a harmadik helyet szerezte meg az időmérőn a Red Bull Ringen, ráadásul úgy, hogy azon a versenyhétvégén vezette először az autót.

„Nagyon boldog vagyok, hogy együtt dolgozhatunk Danival, hiszen tudjuk, hogy igen tehetséges pilóta. A bajnokság és az autó is változik az előző évhez képest, egyvalami azonban biztosan nem: szeretnénk egy újabb fiatal magyar pilótát hozzásegíteni ahhoz, hogy tovább fejlődhessen és eredményesebb versenyzővé válhasson. Hiszek benne, hogy Danin keresztül ismét bizonyítani tudjuk, hogy miről szól a M1RA" - fogalmazott Bári Dávid.

„Nagyon hamar megegyeztünk a közös folytatásról, néhány beszélgetés elég is volt hozzá – árulta el Nagy Dániel. – Hálás vagyok azért, hogy az elmúlt két évben belekóstolhattam a WTCC légkörébe, de úgy éreztem, váltanom kell, ezért is kerestem ennek a lehetőségét. Mint minden versenyző, én is győzelmekért, dobogós helyezésekért akarok küzdeni, ám erre sajnos nem volt igazi lehetőségem az utóbbi időben.

Szükségem van rá, hogy újra átéljem ezeket a pozitív élményeket, így egy bizonytalan világkupás szezonnál nekem szakmailag többet ér az Európa-kupa és az esély, hogy megmutassam, többre vagyok képes. Láttam, hogy milyen profin és megbízhatóan működik a M1RA, mint csapat. Láttam, hogy tavaly mind az öt versenyzőjük dobogóra állt a szezonban, köztük olyan is, akinek az volt az addigi legjobb eredménye. Tudom, hogy én is mindent megkapok majd, ami a fejlődésemhez szükséges. Az is fontos szempont volt, hogy a Hyundai a kategória talán legerősebb autója, és a csapat szoros kapcsolatot ápol a gyártóval. Bízom az eszmében, amit a M1RA képvisel."

Az Európa-kupát 2016-ban és 2017-ben is megrendezték, de önálló bajnokságként idén mutatkozik be, lényegében átvéve a TCR International szerepét, amelynek tavaly csapatbajnoka lett a M1RA. A május 5-6-án induló szezon hét versenyhétvégéből áll, és olyan legendás helyszínekre látogat el, mint a Paul Ricard, Spa-Francorchamps vagy Monza. Magyarországon is rendeznek fordulót, július 7-8-án a Hungaroringre érkezik az Európa-kupa mezőnye.