Keszthelyi Vivien csapata egyedülálló projektbe kezd

A mindössze 17 éves Keszthelyi Viviennek köszönhetően a magyar pilóta csapata, az Audi TT Cupban és a német gyár tehetséggondozó akadémiáján olyan nemzetközi tapasztalatokat gyűjtött, melyek kamatoztatásával a VRS Sport Group egy Magyarországon egyedülálló projektbe kezd.

A három évvel ezelőtt létrejött, teljes egészében magyar irányítású VRS Sport Group a magyar autósport történetében elsőként az autóversenyzés több kategóriáját átfogó portfólióval jelentkezik. A csoport, köszönhetően az elmúlt évek során magyar és külföldi szakemberek segítségével megszerzett szakértelemének és kapcsolatrendszerének, professzionális körülmények között teszi lehetővé a versenyzést kezdő és tapasztaltabb pilóták részére egyaránt.

A VRS márkanév valószínűleg ismerősen cseng a sportág kedvelői számára a csoport zászlóshajója, a Team VRS kapcsán, ez a csapat menedzseli ugyanis hazánk legsikeresebb női autóversenyzőjét, Keszthelyi Vivient. A Team VRS Keszthelyi Vivien pályafutásával párhuzamosan egyedülálló tapasztalatokat szerzett a gyári kötődésű autóversenyzés területén. A 17 éves pilóta az elmúlt években számos rangos nemzetközi sorozatban szerepelt, többek között a 2016-os év magyar túraautó-bajnoka lett, illetve 14 éves kora óta, vagyis immár harmadik éve az Audi Sport Racing Academy egyetlen magyar tagja.

A jelenlegi bővüléssel a VRS Sport célja, hogy a sportág minden szintjén, az alapoktól egészen a legmagasabb kategóriákig profi színvonalon szolgálhassa ki az érdeklődőket. A csoporthoz tartozó egyes csapatok a versenyzés más-más szintjén képviseltetik magukat, a magas minőséget és az átfogó szakértelmet a VRS Sport központi irányítása garantálja.

Figyelembe véve, hogy versenyzők számára a belépő szintet legtöbb esetben a szimulátorversenyzés jelenti, illetve ez az ág a későbbiekben is fontos részét képezi a pilóták edzésének, a VRS az e-sport világától kezdve képviselteti magát. A VRS eSport által szervezett bajnokságokon, illetve a márka nevével fémjelzett csapatokban az érdeklődők hazai viszonylatban egyedülálló módon pénzdíjas versenyeken mérhetik össze tudásukat. A legjobbak akár a valós versenypályán is kipróbálhatják magukat, s elhatározás esetén házon belül léphetnek tovább az autóversenyzés hús-vér közegébe.

Akár az online világból, akár szimulátoros előzmények nélkül érkezik valaki, a VRS Sport – TeamKart csapat kötelékében az autósport alapjait jelentő gokartos felkészülésre és versenyzésre is lehetősége nyílik. Ennek infrastrukturális és szakmai hátterét a régió legjobb pályájával és kiszolgáló létesítményeivel rendelkező kecskeméti Birizdó Kart biztosítja.

Az alapok gyakorlására és az első túraautós versenytapasztalatok, majd trófeák megszerzésére a VRS Sport – Team BZ Racing által üzemeltett versenycsapatokban kerülhet sor. A csapat pilótái Swift 1.6 Sport Cup racer , illetve TCR-kategóriájú, Magyarországon jelenleg egyedülálló Cupra ,illetve Audi RS-3 LMS versenyautók kormánya mögött bizonyíthatják tudásukat hazai és nemzetközi színtéren egyaránt.

Itt még nincs vége a csoport által felvázolt lehetőségeknek, hisz a kiemelkedő eredményeket elérő pilóták, illetve a már profi múlttal és megfelelő tudással rendelkező versenyzők számára is kínálnak további lehetőségeket. A VRS Sport az Audi gyári tuningcégeként működő Abt-tal kötött exkluzív megállapodásának köszönhetően a régióból egyedüliként delegálhat pilótákat az Audi Sport Abt TT Cup sorozatba, amely a DTM-mel azonos helyszíneken fut, s az egyik legerősebb európai márkakupa-sorozatnak számít. A VRS Sport e mellett a pilóta felkészültségének, tudásának és céljainak megfelelően a TCR-ben, sőt, akár a hátsókerekes túraautózás csúcsát jelentő GT-szériákban is indítja versenyzőit.

A VRS Sport egyedülállóan széles kínálata több szempontból is hiánypótló a magyar szcénában. Egyrészt minőségi, profi alternatívát kínál a jelenleg versenyzők számára függetlenül attól a szinttől, ahol épp tartanak, másrészt pedig egy olyan tehetséggondozó központ szerepét vállalja magára, mely a versenyülésen kívül a kezdetektől fogva szakmai útmutatást, tudatos karrierépítési támogatást is nyújt pilótái számára. A VRS Sport versenyzői bízhatnak abban, hogy elkerülve a tehetségek elkallódását, mindig a tudásuknak leginkább megfelelő szinten versenyezhetnek, s ha kellően tehetségesek, a legmagasabb szintekre is eljuthatnak– ezt legszemléletesebben talán épp Keszthelyi Vivien példája bizonyítja, a magyar lányé, akiért a túraautózás minden eddiginél magasabb szintjén szoríthatunk.